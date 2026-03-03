En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Líder
Nuevo líder

El hijo del ayatollah asesinado Alí Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán

El nombramiento de Mojtaba Jamenei fue pronunciado tras la reunión de la Asamblea de Expertos. Se trataría de una sucesión dinástica dentro de la estructura del poder.

El clérigo Mojtaba Jamenei

El clérigo Mojtaba Jamenei, señalado como sucesor del líder supremo (Foto: The Israel Times)

La Asamblea de Expertos de Irán habría elegido a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. La decisión fue tras la muerte de su padre, el ayatollah Ali Jamenei, en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Leé también Cuál de todas las razones que dio Trump fue la determinante para iniciar la guerra contra Irán
Donald Trump atacó militarmente a Irán. Pero, ¿por qué lo hizo? (Foto: A24.com)

La información fue difundida por el medio opositor Iran International, que citó fuentes internas del país. Según ese reporte, la designación se habría producido bajo presión del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la principal fuerza militar del régimen.

De confirmarse, se trataría de una sucesión casi dinástica dentro de la estructura del poder iraní. Mojtaba Jamenei se convertiría en el tercer líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979, después del fundador del régimen, Ruhollah Jomeini, y de su padre, Ali Jamenei.

Mojtaba asume el mando con el país bajo fuego y una economía asfixiada, enfrentando retos que definirán la supervivencia del régimen. Deberá coordinar la respuesta contra los activos de EE.UU., Israel y ahora potencialmente aliados europeos (como el ataque a la base británica en Chipre).

Embed

También se enfrenta a la tarde de evitar fracturas en el estamento clerical que cuestionen la legitimidad de una sucesión "dinástica", además de gestionar el colapso logístico derivado del cierre del espacio aéreo y la destrucción de centros de mando.

Aunque oficialmente nunca ocupó un cargo institucional de alto perfil ni tuvo una exposición pública frecuente, su nombre venía siendo mencionado desde hace años como posible sucesor de su padre.

El rol de Mojtaba Jamenei dentro del régimen

Mojtaba Jamenei era considerado una figura central dentro del círculo íntimo del líder supremo. Su rol principal consistía en coordinar las distintas facciones conservadoras del poder en Irán.”.

Sus detractores, en cambio, lo describen como un dirigente con enorme poder en las sombras dentro del sistema político de la República Islámica.

Quién es Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei tiene 55 años y nació en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad. Es el segundo hijo de Ali Jamenei.

Durante su juventud participó en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y posteriormente se convirtió en un clérigo chiita de rango menor. Sin embargo, logró construir una fuerte influencia dentro de la Guardia Revolucionaria y del aparato de seguridad del país.

La oposición iraní también lo acusa de haber tenido un rol central en la represión de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2009, cuando millones de iraníes denunciaron fraude electoral.

mojtaba-jamenei-hijo-del-fallecido-lider-supremo-ali-jamenei-foto-cortesiapress-free-journal-Q52SXNKAD5H6DF2EHNKUET3LBU
Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido l&iacute;der supremo Al&iacute; Jamenei (Foto: Cortes&iacute;a/Press Free Journal)

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei (Foto: Cortesía/Press Free Journal)

En ese contexto, fue señalado como uno de los dirigentes vinculados al grupo paramilitar Basij, subordinado a la Guardia Revolucionaria y utilizado para reprimir manifestaciones y controlar la disidencia interna.

Un liderazgo en medio de la guerra

La posible designación de Mojtaba Jamenei no sorprendió a muchos analistas. Informes publicados previamente por The New York Times y por Iran International ya habían señalado que, a fines de 2024, la Asamblea de Expertos había debatido en secreto su sucesión.

Ahora, tras la muerte de Ali Jamenei en una ola de ataques de Estados Unidos e Israel que desencadenó el actual conflicto regional, Mojtaba quedaría al frente del país en uno de los momentos más críticos de la historia de la República Islámica.

