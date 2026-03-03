La polémica opinión de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano y su causa judicial: "Iba a tener lío"

Además, reflexionó sobre el origen del conflicto y agregó: "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual".

De esta manera, Echarri no solo respaldó públicamente a del Boca, sino que también dejó en claro su postura sobre el trasfondo político y mediático que rodeó el caso, en un contexto donde la actriz volvió a quedar en el centro de la escena por su participación en el reality más visto del país.

Cómo fue la reacción de Andrea del Boca tras encontrar comida tirada en Gran Hermano Generación Dorada

El clima calmo del domingo por la mañana estalló por los aires en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lo que parecía una jornada sin sobresaltos terminó teñido de tensión cuando Andrea del Boca no pudo disimular su fastidio por el estado en el que encontró la cocina y apuntó con dureza contra sus compañeros.

La actriz salió desde el interior de la casa con gesto adusto y se dirigió hacia los sillones de la galería, donde estaba instalada Yisela “Yipio” Pintos. La participante uruguaya, entre risas, comentó que llevaba un buen rato conversando sola hasta que por fin alguien se acercaba a hacerle compañía. Pero lejos de sumarse al tono distendido, Andrea llegó con el enojo a flor de piel.

Según relató, acababa de pasar por la cocina para prepararse un té y lo que vio la sacó de quicio. Explicó que alguien había cocinado sopa o fideos y había dejado lo que sobró dentro de la olla, sin guardarlo en la heladera. Para ella, ese descuido no es menor y habla de una falta de consideración en la convivencia, ya que la comida puede echarse a perder y terminar en la basura.

“Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas, pero lo que resta ¿por qué no lo ponés en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardás en la heladera? Porque eso fermenta y hay que tirarlo”, disparó sin filtros.

En su descargo también sumó otro detalle que la irritó: unas tostadas que habían quedado abandonadas sobre la mesa, sin que nadie se hiciera cargo. “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí. Hay que dejarlas y decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras”, lanzó, visiblemente molesta.

Pero la frase más contundente llegó cuando analizó la dinámica general dentro de la casa: “Es no pensar en el otro, es me cago en el otro”, sentenció, dejando en claro que el problema, para ella, va más allá de un simple desorden.

La charla derivó en otros focos de conflicto. Yipio mencionó que el baño volvía a estar fuera de lugar, con los jabones desparramados. Sin embargo, hubo un hallazgo que terminó de descolocar a Andrea: “Hay un cepillo de dientes en la cocina”, expresó indignada.

Al advertir el nivel de tensión, Yipio intentó poner paños fríos y le recomendó bajar un cambio para no empezar el día cargada de bronca. “Respirá porque si arrancás con esa energía la pasás mal vos”, le aconsejó, buscando apaciguar una mañana que ya había perdido toda su tranquilidad.