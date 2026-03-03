La polémica opinión de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano y su causa judicial: "Iba a tener lío"

Pablo Echarri opinó, este martes, sobre el desembarco de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y también recordó los problemas judiciales que atravesó la actriz antes de sumarse al reality.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Pablo Echarri habló de la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada, se refirió a la causa judicial que enfrentó la actriz en los últimos años y fue tajante al recordar el contexto que rodeó aquel proceso. ¿Qué dijo?
Pablo Echarri opinó, este martes, sobre el desembarco de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y también recordó los problemas judiciales que atravesó la actriz antes de sumarse al reality.
En ese marco, Echarri fue consultado sobre si él aceptaría participar de un formato similar y fue contundente: "Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso", expresó, dejando en claro que no se siente cómodo con ese grado de sobreexposición.
Sin embargo, al hablar puntualmente de su colega, mostró comprensión por la decisión que tomó. "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho", sostuvo, respetando la elección de Andrea del Boca de ingresar al programa.
El momento más fuerte de la entrevista, que el actor le brindó a Puro Show (El Trece), llegó cuando le preguntaron por la causa judicial que involucró a la actriz en los últimos años. Lejos de esquivar el tema, Echarri fue categórico: "La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa".
Además, reflexionó sobre el origen del conflicto y agregó: "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual".
De esta manera, Echarri no solo respaldó públicamente a del Boca, sino que también dejó en claro su postura sobre el trasfondo político y mediático que rodeó el caso, en un contexto donde la actriz volvió a quedar en el centro de la escena por su participación en el reality más visto del país.
El clima calmo del domingo por la mañana estalló por los aires en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lo que parecía una jornada sin sobresaltos terminó teñido de tensión cuando Andrea del Boca no pudo disimular su fastidio por el estado en el que encontró la cocina y apuntó con dureza contra sus compañeros.
La actriz salió desde el interior de la casa con gesto adusto y se dirigió hacia los sillones de la galería, donde estaba instalada Yisela “Yipio” Pintos. La participante uruguaya, entre risas, comentó que llevaba un buen rato conversando sola hasta que por fin alguien se acercaba a hacerle compañía. Pero lejos de sumarse al tono distendido, Andrea llegó con el enojo a flor de piel.
Según relató, acababa de pasar por la cocina para prepararse un té y lo que vio la sacó de quicio. Explicó que alguien había cocinado sopa o fideos y había dejado lo que sobró dentro de la olla, sin guardarlo en la heladera. Para ella, ese descuido no es menor y habla de una falta de consideración en la convivencia, ya que la comida puede echarse a perder y terminar en la basura.
“Estaba haciéndome el té y veo que alguien hizo sopa o fideos y dejaron ahí lo que quedó en la olla, no me parece mal que si tenés hambre hagas, pero lo que resta ¿por qué no lo ponés en ese coso de telgopor que está ahí y lo guardás en la heladera? Porque eso fermenta y hay que tirarlo”, disparó sin filtros.
En su descargo también sumó otro detalle que la irritó: unas tostadas que habían quedado abandonadas sobre la mesa, sin que nadie se hiciera cargo. “Hicieron dos tostadas y quedaron ahí. Hay que dejarlas y decir ‘¿esto de quién es?’. Hay que sacarles un poquito las máscaras”, lanzó, visiblemente molesta.
Pero la frase más contundente llegó cuando analizó la dinámica general dentro de la casa: “Es no pensar en el otro, es me cago en el otro”, sentenció, dejando en claro que el problema, para ella, va más allá de un simple desorden.
La charla derivó en otros focos de conflicto. Yipio mencionó que el baño volvía a estar fuera de lugar, con los jabones desparramados. Sin embargo, hubo un hallazgo que terminó de descolocar a Andrea: “Hay un cepillo de dientes en la cocina”, expresó indignada.
Al advertir el nivel de tensión, Yipio intentó poner paños fríos y le recomendó bajar un cambio para no empezar el día cargada de bronca. “Respirá porque si arrancás con esa energía la pasás mal vos”, le aconsejó, buscando apaciguar una mañana que ya había perdido toda su tranquilidad.