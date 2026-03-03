A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Intencional?

La sugestiva reacción de Brian Sarmiento tras el escándalo por el comino con Andrea del Boca en Gran Hermano

El cruce por el comino con Andrea del Boca no pasó desapercibido para Brian Sarmiento. Lejos de olvidarlo, el exfutbolista pareció tomar nota de lo ocurrido y decidió redoblar la apuesta con una actitud tan llamativa como sugestiva. Mirá.

3 mar 2026, 21:49
La sugestiva reacción de Brian Sarmiento tras el escándalo por el comino con Andrea del Boca: el video
La sugestiva reacción de Brian Sarmiento tras el escándalo por el comino con Andrea del Boca: el video

La sugestiva reacción de Brian Sarmiento tras el escándalo por el comino con Andrea del Boca: el video

Luego del mal momento que vivió con Andrea del Boca por el ya famoso episodio del comino en el guiso, Brian Sarmiento decidió dar vuelta la página y volver a mostrarse fiel a su estilo dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Tras quebrarse en el confesionario y exponer su angustia por lo que consideró una falta de consideración, el exfutbolista optó por cambiar la energía y recuperar protagonismo a su manera: decidió aislarse con los condimentos que él consume, especialmente con el más importante para él, la sal.

Leé también

Andrea del Boca apuntó contra Brian Sarmiento en Gran Hermano y lo definió de la peor manera

Andrea del Boca apuntó contra Brian Sarmiento en Gran Hermano y lo definió de la peor manera

En un almuerzo distendido que compartía con Manuel y Nazareno, Brian tomó el salero, miró su plato con atención y, sin pedir opinión, empezó a condimentarlo a su gusto.

Embed

Más allá de que no hizo declaraciones puntuales sobre ese episodio ni dio explicaciones directas, su actitud habló por sí sola. Sin necesidad de verbalizarlo, se percibió un intento claro de dar vuelta la página y evitar que lo ocurrido no vuelva a suceder.

Qué dijo el papá de Brian Sarmiento

Oscar estuvo como invitado en DDM (América TV) y se refirió al momento que atraviesa su hijo, Brian Sarmiento, dentro de Gran Hermano Generación Dorada, el reality que emite Telefe. El exfutbolista, desde su ingreso, se consolidó como uno de los participantes más comentados de la casa.

Tras haber superado la primera gala de eliminación, Brian volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio que comenzó en la cocina y terminó en el confesionario. Durante la preparación de un almuerzo grupal encabezado por Andrea del Boca, manifestó su rechazo al comino y la situación escaló cuando sintió que sus compañeros no lo acompañaron. La tensión acumulada derivó en un momento de angustia que lo llevó a quebrarse frente a las cámaras.

Consultado por lo que sintió al verlo llorar, su padre expresó: "Se te parte el alma cuando ves llorar a tu hijo, a tu hija o a alguien que querés mucho; se te parte el alma. Son situaciones".

Además, descartó cualquier especulación sobre una exageración para el juego y explicó que el malestar era genuino: " Nunca le gustó, siempre le cayó mal".

"Debe extrañar el día a día: trabaja mucho con las redes, con el grupo de cuarteto. Estar aislado es un poco de todo", reflexionó sobre el impacto del aislamiento en la rutina de su hijo y cómo eso puede influir en su estado emocional.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Brian Sarmiento Andrea del Boca

Lo más visto