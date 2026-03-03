La sugestiva reacción de Brian Sarmiento tras el escándalo por el comino con Andrea del Boca en Gran Hermano

Qué dijo el papá de Brian Sarmiento

Oscar estuvo como invitado en DDM (América TV) y se refirió al momento que atraviesa su hijo, Brian Sarmiento, dentro de Gran Hermano Generación Dorada, el reality que emite Telefe. El exfutbolista, desde su ingreso, se consolidó como uno de los participantes más comentados de la casa.

Tras haber superado la primera gala de eliminación, Brian volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio que comenzó en la cocina y terminó en el confesionario. Durante la preparación de un almuerzo grupal encabezado por Andrea del Boca, manifestó su rechazo al comino y la situación escaló cuando sintió que sus compañeros no lo acompañaron. La tensión acumulada derivó en un momento de angustia que lo llevó a quebrarse frente a las cámaras.

Consultado por lo que sintió al verlo llorar, su padre expresó: "Se te parte el alma cuando ves llorar a tu hijo, a tu hija o a alguien que querés mucho; se te parte el alma. Son situaciones".

Además, descartó cualquier especulación sobre una exageración para el juego y explicó que el malestar era genuino: " Nunca le gustó, siempre le cayó mal".

"Debe extrañar el día a día: trabaja mucho con las redes, con el grupo de cuarteto. Estar aislado es un poco de todo", reflexionó sobre el impacto del aislamiento en la rutina de su hijo y cómo eso puede influir en su estado emocional.