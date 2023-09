El horror oculto: la droga que está convirtiendo a los norteamericanos en zombis

"Estaba irreconocible para mí mismo/Vi mi reflejo en una ventana y no reconocí mi propia cara/Oh, hermano ¿Me dejarás consumiéndome?/En las calles de Filadelfia/Caminé la avenida hasta que mis piernas se sintieron como piedras/Escuché voces de amigos desvanecidos e idos/En la noche pude escuchar la sangre en mis venas...". Así comienza "Streets of Filadelfia", la canción de Bruce Springsteen.