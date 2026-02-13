El impresionante video de cómo colapsó una calle en una obra para ampliar la red de subte

Embed

Derrumbe inesperado en la ampliación del Subte

El impactante colapso del pavimento en una concurrida intersección de Shanghái generó preocupación entre vecinos y autoridades locales, luego de que parte de la calzada cediera repentinamente durante trabajos de ampliación subterránea vinculados a la expansión del transporte urbano. El incidente, ocurrido en plena zona transitada, provocó grietas de gran tamaño, hundimiento del asfalto y la interrupción del tránsito en el área afectada. Luego de un prolongado período de incertidumbre, se informó que no había victimas por este grave suceso.

Las imágenes del episodio muestran una amplia sección de la calle completamente fracturada, con fisuras que se extendieron varios metros y sectores del suelo que colapsaron hacia el interior de la excavación. Equipos de emergencia y operarios acordonaron rápidamente el lugar mientras técnicos evaluaban la estabilidad del terreno y los posibles riesgos estructurales en las construcciones cercanas.

Según reportes preliminares, el derrumbe estaría relacionado con trabajos de excavación profunda para la expansión de la red, una obra clave dentro del plan de infraestructura urbana de la ciudad.

shanghai colapso El enorme socavón dejó al descubierto la profundidad de las obras y las aguas que corren bajo tierra y que habrían hecho que el terreno de las obras sea muy blando. (Foto: Genitleza TSG)

El episodio pone el foco en los desafíos de ingeniería que enfrentan las grandes metrópolis en su expansión subterránea, especialmente en ciudades densamente pobladas donde las obras conviven con intensa circulación vehicular y peatonal. Shanghái, uno de los principales centros financieros y urbanos del mundo, mantiene un ambicioso programa de desarrollo del transporte para sostener su crecimiento económico y demográfico. Este accidente es un duro golpe.

Especialistas señalan que este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, pueden ocurrir en proyectos de excavación complejos debido a la presión del suelo, filtraciones de agua o fallas en los sistemas de contención. Las autoridades locales anunciaron una investigación para determinar las causas del colapso y evaluar responsabilidades.

El hecho ocurre en el contexto de la constante expansión del sistema de metro de la ciudad, considerado uno de los más grandes y avanzados del planeta.

subte de shanghai

El metro de Shanghái: características, importancia para China y comparación global

El Metro de Shanghái constituye uno de los sistemas de transporte urbano más extensos, modernos y utilizados del mundo, y representa una pieza central del desarrollo económico y urbano de China. Inaugurado en 1993, el sistema experimentó una expansión acelerada en las últimas décadas hasta convertirse en la red de metro más larga del planeta.

Actualmente cuenta con más de 20 líneas operativas, más de 500 estaciones y una extensión superior a los 800 kilómetros de vías, lo que supera a otros sistemas históricos como los de Londres, Nueva York o Moscú en longitud total. La red conecta zonas residenciales, centros financieros, áreas industriales y aeropuertos, permitiendo el traslado diario de millones de pasajeros.

Entre sus características destacan la alta frecuencia de los trenes, niveles avanzados de automatización en varias líneas, integración con otros medios de transporte urbano y el uso de tecnologías de última generación. Además, el sistema incluye el tren de levitación magnética Maglev, uno de los más rápidos del mundo en operación comercial.

Para China, el metro de Shanghái es un símbolo del desarrollo tecnológico y de la planificación urbana a gran escala, además de una herramienta clave para reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes en una de las ciudades más pobladas del planeta.

A nivel global, su tamaño, eficiencia y velocidad de expansión lo convierten en un modelo de referencia en infraestructura urbana, aunque también plantea enormes desafíos técnicos, como los riesgos asociados a obras de ampliación subterránea en entornos densamente urbanizados, como evidenció el reciente colapso del pavimento.

Para peor, el accidente se produjo justo en uno de los nodos principales de la ciudad. Shanghái tiene 25 millones de habitantes, más de la mitad de toda la Argentina. Está justo en uno de los accesos a uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad.

¿Por qué ocurren estos socavones?

Geólogos urbanos señalan que algunas zonas de Shanghái son naturalmente propensas al hundimiento debido a su suelo aluvial blando y al extenso desarrollo subterráneo. La rápida urbanización, la extracción de aguas subterráneas y los cambios en la infraestructura bajo tierra pueden debilitar el terreno bajo las carreteras, aumentando el riesgo de colapsos repentinos como el ocurrido esta semana.

Los expertos explican que una humedad del suelo inusualmente alta, combinada con la presión generada por la construcción del metro, puede crear cavidades subterráneas. Cuando estos vacíos crecen lo suficiente, el terreno superior puede ceder en cuestión de segundos, formando un socavón.

El impactante video del socavón en Shanghái se difundió rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron sorpresa y preocupación por la seguridad de la infraestructura urbana. Algunas imágenes muestran la rápida expansión del cráter y vehículos cercanos que lograron detenerse justo antes de que la calle colapsara.