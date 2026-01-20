El look de Macron en Davos "a lo James Bond": por qué el presidente francés dio su discurso con lentes de sol

La propia referencia de Macron a sus lentes

Lejos de esquivar la atención, Macron decidió abordar el tema con naturalidad y humor. Durante un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas francesas para Año Nuevo, pidió disculpas por su aspecto y restó dramatismo a la situación.

“Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo, antes de sumar una referencia irónica: “Basta con ver una alusión involuntaria al ‘Ojo del Tigre’. Para quienes capten la referencia, es una señal de determinación”. La mención remitió tanto a la icónica canción de Rocky III.

La tensión con Trump presente en el discurso en Davos

El tono distendido contrastó con el contenido de fondo de su intervención en Davos. Macron advirtió sobre un escenario internacional cada vez más inestable y lanzó una definición contundente: “Nos acercamos a un mundo sin reglas”.

Según planteó, el orden global atraviesa una etapa en la que “el derecho internacional es pisoteado” y prevalece “la ley del más fuerte”. Además, llamó a Europa a "recurrir a la 'bazuca comercial' si no la respetan".

Sin mencionar de forma directa a Donald Trump, el presidente francés respondió a las nuevas reglas comerciales y geopolíticas provenientes de Washington. Criticó una estrategia estadounidense que, a su entender, busca “subordinar a Europa” mediante acuerdos comerciales “inaceptables”, aranceles punitivos y presiones estratégicas sobre territorios sensibles, como Groenlandia.

En ese marco, Macron llamó a la Unión Europea a actuar con firmeza y a desplegar todas las herramientas disponibles para proteger los intereses económicos y de seguridad del bloque frente a un contexto de volatilidad global y crecientes tensiones externas.

Durante el mismo discurso de Año Nuevo ante las Fuerzas Armadas, el mandatario también delineó los principales desafíos militares de Francia para 2026, entre ellos un proceso de rearme acelerado, la continuidad del apoyo a Ucrania y el envío de tropas a Groenlandia como gesto de respaldo a Dinamarca.