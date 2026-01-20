En vivo Radio La Red
Mundo
EmmanuelMacron
Davos
EN MEDIO DE LA TENSIÓN CON TRUMP

Macron dio su discurso en un contexto de fuerte escalada de tensión con Donald Trump por disputas comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y Europa. El llamativo look que utilizó.

El look de Macron en Davos a lo James Bond: por qué el presidente francés dio su discurso con lentes de sol

La aparición de Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial de Davos no pasó inadvertida. El presidente francés se mostró con gafas de sol espejadas, estilo aviador, con un look que recuerda al agente 007. La causa de la utilización de los lentes fue un derrame ocular en su ojo derecho. Aunque el propio mandatario aclaró que se trató de un episodio médico menor y “completamente inofensivo”, la imagen tuvo lugar en un momento internacional cargado de tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leé también Qué dijo el presidente Macron tras el escandaloso cachetazo que le dio su esposa Brigitte
El presidente Macron intentó una explicación por la cachetada que le dio su esposa al llegar a Vietnam. (Foto: Gentileza Daily mail)
Macrón lentes Davos

Desde la semana pasada, por recomendación médica, Macron utiliza lentes oscuros para aliviar una fotosensibilidad transitoria. La indicación se mantuvo durante actividades públicas clave, que incluyeron su visita a la base aérea de Istres, en el sur de Francia, reuniones oficiales en el Palacio del Elíseo y, finalmente, su participación en Davos.

El jefe de Estado llegó este martes al foro con la misma protección ocular, lo que originó una repercusión internacional que pronto se convirtió en el tema de conversación. Según fuentes cercanas al mandatario consultadas por Infobae, Macron “está usando anteojos por fotosensibilidad mientras se resuelve un problema menor”.

La propia referencia de Macron a sus lentes

Lejos de esquivar la atención, Macron decidió abordar el tema con naturalidad y humor. Durante un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas francesas para Año Nuevo, pidió disculpas por su aspecto y restó dramatismo a la situación.

“Por favor, disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es algo sin importancia”, dijo, antes de sumar una referencia irónica: “Basta con ver una alusión involuntaria al ‘Ojo del Tigre’. Para quienes capten la referencia, es una señal de determinación”. La mención remitió tanto a la icónica canción de Rocky III.

La tensión con Trump presente en el discurso en Davos

El tono distendido contrastó con el contenido de fondo de su intervención en Davos. Macron advirtió sobre un escenario internacional cada vez más inestable y lanzó una definición contundente: “Nos acercamos a un mundo sin reglas”.

Según planteó, el orden global atraviesa una etapa en la que “el derecho internacional es pisoteado” y prevalece “la ley del más fuerte”. Además, llamó a Europa a "recurrir a la 'bazuca comercial' si no la respetan".

Sin mencionar de forma directa a Donald Trump, el presidente francés respondió a las nuevas reglas comerciales y geopolíticas provenientes de Washington. Criticó una estrategia estadounidense que, a su entender, busca “subordinar a Europa” mediante acuerdos comerciales “inaceptables”, aranceles punitivos y presiones estratégicas sobre territorios sensibles, como Groenlandia.

Embed

En ese marco, Macron llamó a la Unión Europea a actuar con firmeza y a desplegar todas las herramientas disponibles para proteger los intereses económicos y de seguridad del bloque frente a un contexto de volatilidad global y crecientes tensiones externas.

Durante el mismo discurso de Año Nuevo ante las Fuerzas Armadas, el mandatario también delineó los principales desafíos militares de Francia para 2026, entre ellos un proceso de rearme acelerado, la continuidad del apoyo a Ucrania y el envío de tropas a Groenlandia como gesto de respaldo a Dinamarca.

