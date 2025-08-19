El crimen de "Langosta": una influencer que apareció muerta en su auto en Nueva York

la langosta y la noche Tres imágenes de "la langosta" en la noche de Nueva York. No hay datos sobre su asesino. (Foto: cuenta de Instagram de la Langosta)

Fueron los vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar quienes dieron aviso a las autoridades tras ver el vehículo detenido y con los cristales destrozados. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Ariela ya sin vida, sentada en el asiento del conductor.

comunicado policial por asesinato de la Langosta La policía de Nueva York considera que el asesinato de la influencer estuvo planeado. (Foto: Comunicado de la Policía)

El comunicado de la policía dice lo siguiente: "La mujer encontrada muerta en su auto en Cross County Parkway el domingo falleció a consecuencia de heridas de bala, confirmó hoy la Oficina del Médico Forense del Condado de Westchester. Ariela Mejía-Polanco, de 33 años, con domicilios en los condados de Westchester y Rockland, fue encontrada muerta alrededor de las 8:00 a. m. al volante de su auto en Cross County Parkway en dirección este, cerca de la salida de Broad Street en Mount Vernon. La investigación preliminar determinó que la mujer probablemente fue víctima de violencia y que su muerte no fue un acto fortuito. El homicidio continúa bajo investigación por detectives de la Unidad de Investigaciones Generales. Otras agencias policiales locales, estatales y federales han brindado asistencia durante la investigación. Debido a que la investigación está en curso, no se divulgarán más detalles en este momento".

la camioneta de la langosta

La "langosta", una influencer con amigos "notables"

La noticia recorrió de inmediato las redes sociales, donde acumulaba más de medio millón de seguidores. Su amigo cercano, el rapero Tekashi 6ix9ine, fue uno de los primeros en despedirla públicamente, llamándola “la reina de Nueva York” y lamentando que “la ciudad nunca volverá a ser la misma”.

Ariela era una figura reconocida en la vida nocturna de Manhattan. Trabajaba en Ikon New York, en Inwood, un club donde no solo servía tragos: también se había convertido en alma del lugar. “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante”, publicaron en la cuenta oficial del restaurante. “Tu alegría, tu humildad y la forma en que tratabas a todos con cariño siempre te hacían destacar”. El local decidió cerrar temporalmente sus puertas en señal de duelo.

Su figura exuberante, la ropa que usaba, el modelaje, el baile, y un magnetismo único atraía tanto a los clientes del club como a artistas de renombre. Por estas características, la apodaban la "langosta". En 2023 incluso participó en el videoclip “Wapae” del rapero Tekashi 6ix9ine, con quien mantenía una amistad estrecha y pública.

El propio 6ix9ine fue de los primeros en reaccionar. Subió a sus historias de Instagram varios videos de su amiga, a la que llamó “tremenda mujer” y la “reina de Nueva York”. En uno de los homenajes más íntimos, acompañó imágenes de Ariela con la canción “Obsesión” de Aventura, un clásico de los 2000 que compartían como tema favorito.

“Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te amé”, escribió el rapero. En otros posteos, en español, dejó mensajes crudos y cercanos: “Yo te amé” y “Mi negra”, palabras que reflejan un vínculo más profundo que el de una simple amistad circunstancial en la escena artística.

El eco en la comunidad por el asesinato de la influencer

Las reacciones no se limitaron al mundo del rap. Artistas como Cardi B y La Insuperable también expresaron su dolor. Los locales nocturnos de la ciudad, desde Ikon hasta Starlets of New York, despidieron a Ariela como una figura imposible de reemplazar. “Era una mamá amorosa, una amiga leal, una hija cariñosa”, escribieron, en un retrato que iba más allá de la fama lograda como influencer. Para sus amigos y seguidores, era la vitalidad de esta mujer lo que transformaba cada cuarto en el que entraba.

Por el momento, “El homicidio sigue bajo investigación por la Unidad de Investigaciones Generales, con la asistencia de otras agencias”, fue lo único que añadieron.

Esa cautela alimenta rumores. Un ataque directo, un auto acribillado en una autopista oscura, una figura pública que vivía de mostrarse y un silencio oficial que desespera a quienes quieren respuestas. El duelo en Nueva York tiene el eco de esas muertes que golpean no solo a un círculo íntimo, sino también a toda una comunidad. En Instagram, su cuenta permanece activa, congelada en imágenes de fiestas, risas, bailes y un estilo propio que la había hecho destacar entre miles de creadoras de contenido.

La muerte de "la Langosta" también abre el debate sobre los riesgos de la visibilidad y "sobreexposición". En un mundo donde las redes amplifican la fama, Ariela era un símbolo de cómo una joven dominicana podía construir una identidad digital poderosa y, al mismo tiempo, vulnerable.

Por el momento, no hay ningún dato sobre el asesino.