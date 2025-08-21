ANSES confirma el pago de $322.000 desde esta semana: paso a paso para cobrarlo

El monto del beneficio se calcula en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido, y se ajusta mensualmente de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
¿Quiénes pueden cobrar la asistencia de ANSES?
Para acceder a esta ayuda, los solicitantes deben demostrar que se encontraban empleados formalmente y haber sido despedidos bajo ciertas condiciones. Existen dos categorías de beneficiarios:
1. Trabajadores permanentes
2. Trabajadores eventuales o de temporada
En ambos casos, es indispensable contar con la documentación respaldatoria que acredite la finalización del contrato laboral, ya sea mediante un telegrama de despido, acta de conciliación, o resolución legal similar.
image.png
La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.
¿Cómo se tramita la Prestación por Desempleo?
El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial, lo que permite mayor flexibilidad a los solicitantes.
Trámite Online
-
Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir al apartado “Atención Virtual”.
-
Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.
-
Elegir el tipo de relación laboral (permanente o eventual).
-
Cargar el DNI, la documentación correspondiente (telegrama de despido, recibos de sueldo, etc.).
-
Completar y firmar digitalmente una declaración jurada.
Trámite Presencial
Una vez procesada la solicitud, el sistema evalúa la situación del solicitante y comunica la aprobación o rechazo del beneficio, junto con el monto correspondiente y el cronograma de cobro.
¿Cuánto se cobra en agosto 2025?
El valor de la Prestación por Desempleo depende del salario promedio del trabajador durante los últimos seis meses previos al despido. No obstante, existe un tope mensual, que se actualiza según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Monto estimado agosto 2025: hasta $322.000
Este límite máximo aplica solo a quienes tenían ingresos altos previos al cese laboral. El monto puede variar hacia abajo si el salario promedio era menor.
Cabe destacar que este beneficio puede cobrarse por un período máximo de 12 meses, dependiendo de la cantidad de meses trabajados y aportados.
Fechas de cobro en agosto 2025
ANSES ya publicó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto para quienes accedan a esta prestación. Las fechas varían según la terminación del número de documento:
-
Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto
-
Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto
-
Documentos terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto
-
Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
-
Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Se recomienda a los beneficiarios verificar la acreditación del monto en su cuenta bancaria el mismo día de cobro, y contactar a ANSES ante cualquier demora o irregularidad.