ANSES confirma el pago de $322.000 desde esta semana: paso a paso para cobrarlo

El monto del beneficio se calcula en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido, y se ajusta mensualmente de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

¿Quiénes pueden cobrar la asistencia de ANSES?

Para acceder a esta ayuda, los solicitantes deben demostrar que se encontraban empleados formalmente y haber sido despedidos bajo ciertas condiciones. Existen dos categorías de beneficiarios:

1. Trabajadores permanentes

Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años anteriores a la fecha de desvinculación laboral.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Tienen que haber trabajado más de 90 días en el último año, y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En ambos casos, es indispensable contar con la documentación respaldatoria que acredite la finalización del contrato laboral, ya sea mediante un telegrama de despido, acta de conciliación, o resolución legal similar.

image.png La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

¿Cómo se tramita la Prestación por Desempleo?

El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial, lo que permite mayor flexibilidad a los solicitantes.

Trámite Online

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado “Atención Virtual” .

Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” .

Elegir el tipo de relación laboral (permanente o eventual).

Cargar el DNI , la documentación correspondiente (telegrama de despido, recibos de sueldo, etc.).

Completar y firmar digitalmente una declaración jurada.

Trámite Presencial

Solicitar un turno en el sitio web oficial de ANSES o en una oficina cercana.

Presentarse con: DNI original y copia . Documentación legal del despido . Otros papeles respaldatorios si fuesen requeridos.



Una vez procesada la solicitud, el sistema evalúa la situación del solicitante y comunica la aprobación o rechazo del beneficio, junto con el monto correspondiente y el cronograma de cobro.

¿Cuánto se cobra en agosto 2025?

El valor de la Prestación por Desempleo depende del salario promedio del trabajador durante los últimos seis meses previos al despido. No obstante, existe un tope mensual, que se actualiza según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto estimado agosto 2025: hasta $322.000

Este límite máximo aplica solo a quienes tenían ingresos altos previos al cese laboral. El monto puede variar hacia abajo si el salario promedio era menor.

Cabe destacar que este beneficio puede cobrarse por un período máximo de 12 meses, dependiendo de la cantidad de meses trabajados y aportados.

Fechas de cobro en agosto 2025

ANSES ya publicó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto para quienes accedan a esta prestación. Las fechas varían según la terminación del número de documento:

Documentos terminados en 0 y 1 : viernes 22 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3 : lunes 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5 : martes 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7 : miércoles 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Se recomienda a los beneficiarios verificar la acreditación del monto en su cuenta bancaria el mismo día de cobro, y contactar a ANSES ante cualquier demora o irregularidad.