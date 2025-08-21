En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pago
Previsional

ANSES confirma el pago de $322.000 desde esta semana: paso a paso para cobrarlo

La ANSES activó un pago mensual de hasta $322.000 destinado a trabajadores desempleados que cumplan con ciertos requisitos. El beneficio puede cobrarse por hasta 12 meses y forma parte de un paquete de medidas sociales que incluye un nuevo aumento para jubilados en septiembre.

En el marco del calendario de pagos de agosto 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva ayuda económica mensual de hasta $322.000 para un grupo específico de beneficiarios. Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio pensado para asistir a trabajadores que hayan perdido su empleo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones legales.

Esta prestación se suma a otras medidas implementadas por el organismo previsional para fortalecer los ingresos de sectores vulnerables. Además, ANSES confirmó el valor del bono adicional y el aumento de haberes que percibirán los jubilados a partir de septiembre.

¿Qué es la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica que otorga ANSES a trabajadores registrados que hayan sido despedidos de manera injustificada, o bien que hayan finalizado su contrato laboral temporal. Esta ayuda no es un subsidio universal, sino que está sujeta a una serie de requisitos específicos.

El objetivo del programa es brindar contención económica mientras la persona se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo, asegurando así un mínimo de ingresos para sostenerse durante ese período.

El monto del beneficio se calcula en función del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido, y se ajusta mensualmente de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

¿Quiénes pueden cobrar la asistencia de ANSES?

Para acceder a esta ayuda, los solicitantes deben demostrar que se encontraban empleados formalmente y haber sido despedidos bajo ciertas condiciones. Existen dos categorías de beneficiarios:

1. Trabajadores permanentes

  • Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados en los últimos tres años anteriores a la fecha de desvinculación laboral.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

  • Tienen que haber trabajado más de 90 días en el último año, y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En ambos casos, es indispensable contar con la documentación respaldatoria que acredite la finalización del contrato laboral, ya sea mediante un telegrama de despido, acta de conciliación, o resolución legal similar.

image.png
La Prestación por Desempleo brinda un alivio económico a quienes quedaron sin trabajo en Argentina. Foto: Anses.

¿Cómo se tramita la Prestación por Desempleo?

El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial, lo que permite mayor flexibilidad a los solicitantes.

Trámite Online

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir al apartado “Atención Virtual”.

  • Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo”.

  • Elegir el tipo de relación laboral (permanente o eventual).

  • Cargar el DNI, la documentación correspondiente (telegrama de despido, recibos de sueldo, etc.).

  • Completar y firmar digitalmente una declaración jurada.

Trámite Presencial

  • Solicitar un turno en el sitio web oficial de ANSES o en una oficina cercana.

  • Presentarse con:

    • DNI original y copia.

    • Documentación legal del despido.

    • Otros papeles respaldatorios si fuesen requeridos.

Una vez procesada la solicitud, el sistema evalúa la situación del solicitante y comunica la aprobación o rechazo del beneficio, junto con el monto correspondiente y el cronograma de cobro.

¿Cuánto se cobra en agosto 2025?

El valor de la Prestación por Desempleo depende del salario promedio del trabajador durante los últimos seis meses previos al despido. No obstante, existe un tope mensual, que se actualiza según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto estimado agosto 2025: hasta $322.000

Este límite máximo aplica solo a quienes tenían ingresos altos previos al cese laboral. El monto puede variar hacia abajo si el salario promedio era menor.

Cabe destacar que este beneficio puede cobrarse por un período máximo de 12 meses, dependiendo de la cantidad de meses trabajados y aportados.

Fechas de cobro en agosto 2025

ANSES ya publicó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto para quienes accedan a esta prestación. Las fechas varían según la terminación del número de documento:

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

  • Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

  • Documentos terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

  • Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

  • Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Se recomienda a los beneficiarios verificar la acreditación del monto en su cuenta bancaria el mismo día de cobro, y contactar a ANSES ante cualquier demora o irregularidad.

