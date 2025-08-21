La inesperada nueva mudanza de Mauro Icardi que cambiaría radicalmente sus planes con la China Suárez

Embed

"El Napoli. Italia quiere a Mauro Icardi. A partir de la lesión de Romelu Lukaku, el belga delantero del Napoli, tendrá de mínima entre 3 y 4 meses de inactividad. Tiene permitido el Napoli conseguir un reemplazo para el delantero belga y el nombre que pica en punta es el de Mauro Icardi, al que ya le hicieron una oferta desde lo contractual. ¿Cuánto? Ganaría más que en tu vida. Más dinero. Es increíble", detalló entonces Paradizo anunciando que en las próximas horas va a comenzar la negociación del club italiano con el Galatasaray "para comprar el pase de Mauro Icardi".

Así, ante el asombro de todos, Paula Varela quiso saber si efectivamente el club turco podría vender a Icardi o sólo iría como préstamo, Paradizo confirmó que lo vendería, de manera que los planes familiares del futbolista con la China Suárez en Estambul -a donde ya está anotada Rufina Cabré para comenzar en septiembre la escuela- cambiarían radicalmente a pesar de la reciente mudanza a una mansión en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad euroasiática.

Vale señalar que esta información se conoce al mismo tiempo que Wanda Nara aseguró a la prensa que la China Suárez y Mauro Icardi están esperando un hijo. Según sus declaraciones en el aeropuerto de Ezeiza a su regreso de Estados Unidos, el propio futbolista se lo confirmó en una reciente conversación que mantuvieron por sus incesantes disputas legales en medio de su escandalosa separación.

Mauro Icardi respondió con un escrito lapidario tras el embargo millonario que logró Wanda Nara

Después de que Wanda Nara consiguiera que la Justicia incluyera a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios y le trabara un embargo por más de 130 mil dólares, el futbolista no tardó en contraatacar.

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani analizó la situación y reveló el fuerte escrito que las abogadas del delantero del Galatasaray presentaron como respuesta a la multa fijada: 3.500 dólares diarios más un adicional superior a los 100 dólares.

"La cuota alimentaria, como vimos el otro día con L-Gante en el aeropuerto, imposibilita a los padres hacer un montón de cosas. Cuando esto escala empieza a influir incluso en los trabajos, porque cualquier madre que pasó por esto sabe que debe ir a la empresa donde trabaja su exmarido y ahí embargan el sueldo. Por eso las abogadas de Icardi no tardaron en responder", explicó la panelista.

Luego, la panelista reveló un detalle clave del contraataque judicial: "El monto que se menciona es de 200 millones de pesos. ¿A qué responde? A que están denunciando que Wanda sigue subiendo a sus redes sociales posteos vinculados a la causa, algo que tiene prohibido por la Justicia".

Ante esto Balbiani se preguntó qué es lo que dice el lado de Mauro Icardi, y argumentó como si fuera el futbolista: "‘Si ustedes no le van a cobrar estos 200 millones de pesos a Wanda, en realidad le corresponde pagarlos para el Hospital Garrahan’, lo que están solicitando es que Mauro Icardi tenga el mismo derecho de réplica que tiene ella, que pueda utilizar sus redes sociales para poder defenderse. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, Icardi está cumpliendo con la justicia al no hablar de los menores, al no hablar de la causa, y del otro lado no se está cumpliendo”.

Y continuó leyendo: “‘Nadie más que usted ignoró fechas importantes, señora Nara. El Día del Niño usted podría haber estado con sus hijas y eligió dejarlas con un perfecto desconocido’. Cuando hablamos de un perfecto desconocido, hablamos de Andrés Nara”. Así como recordó que “es una provocación pedir algo que no puede hacer. Lo mismo pasó cuando fue el Día del Padre, que él no podía acercarse al Chateau y lo invitan exclusivamente a que vaya al Chateau, si no las chicas no lo podían, y era una trampa”.

“Era una trampa. Siempre hay una emboscada detrás de cada movimiento de Wanda para Icardi. ‘El Día del Padre, Mauro Icardi no pudo ver a sus hijas porque usted una vez más lo impidió, exigiéndoles que las vea en su casa. Pero le recuerdo que el padre tiene un hogar donde recibir a sus hijas, la Casa de los Sueños. Y no tiene por qué verlas en la suya. Menos aún cuando tiene una medida judicial restrictiva de acercamiento a su domicilio por falsas denuncias que usted interpuso. Le agradecemos su retuerto y enroscado ofrecimiento, pero estas humildes letradas elegimos preservar a nuestro mandante y evitarle que cayera nuevamente en una de sus trampas’”, prosiguió leyendo el letal contraataque de Mauro Icardi.

En tanto, la panelista del Trece señaló que “en relación a los alimentos, la señora Wanda Nara se la señala de haberse apropiado de la suma de casi 7 millones de euros, con lo que puede pagar alimentos de sobra hasta la mayoría de edad de las niñas. Amén, que conoce a ciencia cierta que ella misma cobra suculentos alquileres de propiedades gananciales. Le imploramos a la señora Nara que no venga a montar un papel de madre afligida que tiene la necesidad de trabajar. Porque esa es su válida elección. Y desvirtuándola, ofende a cientos de miles de mujeres que tienen la necesidad imperiosa de salir a trabajar para cubrir necesidades primarias”.

Y por último, concluyó interpretando la respuesta de Icardi a la madre de sus hijas: “La señora Nara ha sostenido públicamente que es muy millonaria, cuando no tiene necesidad de salir a trabajar y mucho menos de dejar a sus hijas en manos de desconocidos. Lo que están diciendo no es que no tenga derecho a trabajar. Está bueno que comprendamos lo que estamos leyendo, lo que dice es que no salga como una madre afligida representando a madres que realmente tienen que salir a trabajar porque no tienen alternativa”.