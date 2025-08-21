Horóscopo: Mercurio directo en Leo y los signos que reforzarán su voz y presencia esta jornada

Autenticidad antes que soberbia

Eso sí: no confundamos seguridad con soberbia. La clave está en encontrar un tono auténtico, honesto, que nazca del corazón. Tu voz puede ser fuego que guía o que quema: elegí cómo querés usarla en este nuevo ciclo.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Mercurio vuelva a estar directo?

Que la comunicación, los viajes y acuerdos vuelven a fluir sin tantas trabas ni malentendidos.

¿Qué signos aprovechan más Mercurio directo en Leo?

Leo, Aries, Sagitario y Acuario sentirán un impulso especial en su comunicación.

¿Es buen momento para tener conversaciones importantes?

Sí, este tránsito favorece la claridad y la presencia.