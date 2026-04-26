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La fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano: hubo insultos y mucha tensión

La tensión escala en Gran Hermano Generación Dorada con un fuerte cruce entre Yipio y Eduardo, marcado por los insultos y la previa de una gala clave.

26 abr 2026, 20:21
La fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano: hubo insultos y mucha tensión
La fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano: hubo insultos y mucha tensión

La fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano: hubo insultos y mucha tensión

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En la mañana de este domingo, un comentario al pasar desató un enfrentamiento caliente entre Yisela “Yipio” Pintos y Eduardo Carrera que rápidamente se volvió uno de los momentos más tensos de la semana.

Todo comenzó cuando Eduardo recién se levantaba y Yipio lanzó una chicana al notar que estaba “solo”. Ante la confusión de él, la uruguaya redobló la provocación y le preguntó sin rodeos: “¿dónde está Sol?”, en alusión directa a su cercanía con Solange Abraham.

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Lejos de esquivar el cruce, Eduardo respondió con calma: “En el cuarto debe estar”. Pero la tensión escaló cuando Yipio ironizó: “estaba asustada” por no verla a su lado. Sin dudarlo, él contraatacó: “Asustate con la placa. Cuidate más de eso”.

El intercambio subió de tono en cuestión de segundos. “Yo no me tengo que pegar a nadie para sobrevivir acá adentro, yo ando sola”, lanzó la participante, marcando distancia. Fue entonces cuando Eduardo fue al hueso y la calificó de “mala gente”.

Lejos de quedarse callada, Yipio siguió picanteando, hasta que él disparó sin filtro: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. La frase detonó el momento más álgido: la uruguaya se acercó y quedaron cara a cara, ante la mirada atenta del resto de la casa.

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Así quedó conformada la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

El cruce no fue casual entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Se da en un contexto clave del reality, donde las estrategias empiezan a pesar más que nunca. Eduardo ya logró salir de la placa junto a Daniela De Lucía, Tamara Paganini y Yanina Zilli, mientras que la participante uruguaya sigue en riesgo.

Actualmente, la placa negativa la integran Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino.

Así las cosas, uno de ellos abandonará la competencia en la gala del lunes 27 de abril por la pantalla de Telefe. Con este nivel de tensión, todo indica que la definición estará más picante que nunca.

La placa de Gran Hermano lunes 27 de abril

     

 

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