La fuerte pelea entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano: hubo insultos y mucha tensión

Lejos de quedarse callada, Yipio siguió picanteando, hasta que él disparó sin filtro: “Tirás comentarios feos porque sos un mamarracho”. La frase detonó el momento más álgido: la uruguaya se acercó y quedaron cara a cara, ante la mirada atenta del resto de la casa.

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Así quedó conformada la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

El cruce no fue casual entre Yipio y Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Se da en un contexto clave del reality, donde las estrategias empiezan a pesar más que nunca. Eduardo ya logró salir de la placa junto a Daniela De Lucía, Tamara Paganini y Yanina Zilli, mientras que la participante uruguaya sigue en riesgo.

Actualmente, la placa negativa la integran Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino.

Así las cosas, uno de ellos abandonará la competencia en la gala del lunes 27 de abril por la pantalla de Telefe. Con este nivel de tensión, todo indica que la definición estará más picante que nunca.