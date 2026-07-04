El posteo de Antonela Roccuzzo para Leo Messi tras el triunfo de la Scaloneta que explotó en las redes

Con la camiseta alternativa de la Selección, la empresaria volvió a cumplir con su habitual ritual de apoyo en redes tras cada partido. En esta oportunidad, acompañó las imágenes con un mensaje breve pero contundente: “Vamos Argentina”. El posteo también incluyó postales del Hard Rock Stadium y detalles de su look para la ocasión, en un formato tipo álbum que ya es característico en sus publicaciones.

Más allá del festejo por la clasificación, Lionel Messi se mostró autocrítico al analizar el rendimiento del equipo. El capitán destacó las dificultades del juego y la incidencia de las pelotas detenidas, aunque también señaló desajustes en el funcionamiento colectivo durante varios pasajes del partido.

En ese sentido, el propio Messi remarcó la dificultad del compromiso y la exigencia del rival, dejando una reflexión clara sobre lo vivido en el campo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, o por algo este equipo no perdió contra España ni Uruguay. Hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol. Pero perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, expresó el capitán, dejando en evidencia el análisis interno del plantel pese a la celebración final.

Cuál fue la furiosa reacción de Antonela Roccuzzo contra una médica por los supuestos retoques estéticos de Messi

Es sabido que Antonela Roccuzzo suele mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica o conflicto en redes sociales, pero esta vez decidió salir a hablar y defender públicamente a su marido, Lionel Messi.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la rosarina reaccionó con firmeza ante un video que se viralizó en el que una médica analizaba supuestos retoques estéticos que, según su opinión, se habría realizado el capitán de la Selección Argentina a lo largo de los años.

En dicho material, la profesional iba detallando distintos cambios en el rostro del futbolista, señalando posibles intervenciones como una rinoplastia, el uso de ácido hialurónico en el mentón y la aplicación de botox, lo que rápidamente generó repercusión en redes.

El tema llegó a la pantalla de Lape Club Social Informativo (América TV), donde expusieron el contenido del video y también la reacción que tuvo Antonela Roccuzzo ante la situación.

“Está Antonella Roccuzzo enfurecida y creo que en esta la voy a bancar. Una médica habló en redes sociales sobre las cirugías de Messi y ella le saltó a la yugular”, comentó la periodista Paula Varela, dando contexto al revuelo que se generó.

La publicación no tardó en llegar a manos de la esposa del astro argentino, quien decidió responder directamente en redes sociales para desmentir por completo las afirmaciones de la profesional y defender a Messi frente a las versiones difundidas.

“¡No pegaste una! Jamás se hizo una cirugía jaja”, escribió la rosarina en Instagram, negando de manera categórica lo expuesto en el video viral. Además, agregó una aclaración adicional sobre otro de los puntos mencionados: “Y lo de los dientes se llama Invisalign”.

Este último término hace referencia a un sistema de ortodoncia moderna que utiliza alineadores transparentes y removibles para corregir la posición dental, funcionando como una alternativa estética a los brackets tradicionales y ampliamente utilizada en tratamientos odontológicos actuales.