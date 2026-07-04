Antonela Roccuzzo se comunicó de inmediato con Sofi Martínez tras el gesto de Messi: "Absurdo..."

Luego del episodio inesperado que protagonizaron Sofi Martínez y Lionel Messi al finalizar el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, la historia tuvo un capítulo que muy pocos conocían.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Sofi Martínez reveló que Antonela Roccuzzo se comunicó con ella en privado luego del revuelo que generó el gesto de Lionel Messi en la zona mixta.
Luego del episodio inesperado que protagonizaron Sofi Martínez y Lionel Messi al finalizar el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Mundial 2026, la historia tuvo un capítulo que muy pocos conocían.
Horas después de que se viralizara el video en el que el diez dejó en claro, con humor y total naturalidad, que entre él y la comunicadora está todo más que bien, Antonela Roccuzzo decidió comunicarse en privado con la periodista para expresarle su apoyo. Además, le hizo saber que no les da importancia a los rumores ni a las versiones que desde hace años circulan sobre esa situación.
La periodista se comunicó desde Estados Unidos con Catalina Dlugi para La Once Diez y brindó detalles inéditos sobre lo ocurrido después del partido. "Hablé con Anto y me dijo: 'No me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado'. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", explicó.
En su momento, incluso, circuló el fuerte rumor de que la esposa del capitán no estaba nada cómoda con la situación y que lo habría planteado puertas adentro del círculo más íntimo del jugador. Sin embargo, esas especulaciones nunca fueron confirmadas y quedaron desmentidas con el paso del tiempo, especialmente tras las recientes imágenes que volvieron a mostrar la buena sintonía entre las partes involucradas.
Sofi Martínez realizó un breve descargo tras el gesto que tuvo Lionel Messi con ella luego de la victoria de Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde, un triunfo agónico que le permitió a la Selección meterse en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto el martes 7 de julio.
Con la tensión del partido ya atrás y el alivio reflejado en su rostro, el capitán se mostró sonriente, relajado y con ganas de bromear con los periodistas presentes, en un clima completamente distinto al que había marcado los 120 minutos de juego.
Fue en ese contexto que, al cruzarse con Sofi entre quienes aguardaban su palabra en la zona mixta, el capitán lanzó entre risas: "Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". Sorprendida por el comentario, la periodista apenas respondió: "Gracias, lo valoro mucho".
Minutos después, en diálogo con sus compañeros de Telefe, Sofi Martínez profundizó sobre lo ocurrido en la zona mixta. Sin entrar en demasiados detalles, explicó: "Tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Él no tiene por qué aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para dejar en claro que no hay ningún problema. Al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre".