Antonela Roccuzzo se comunicó de inmediato con Sofi Martínez tras el gesto de Messi: "Absurdo..."

Qué dijo Sofi Martínez tras el gesto de Messi en el Mundial

Sofi Martínez realizó un breve descargo tras el gesto que tuvo Lionel Messi con ella luego de la victoria de Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde, un triunfo agónico que le permitió a la Selección meterse en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Egipto el martes 7 de julio.

Con la tensión del partido ya atrás y el alivio reflejado en su rostro, el capitán se mostró sonriente, relajado y con ganas de bromear con los periodistas presentes, en un clima completamente distinto al que había marcado los 120 minutos de juego.

Fue en ese contexto que, al cruzarse con Sofi entre quienes aguardaban su palabra en la zona mixta, el capitán lanzó entre risas: "Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo". Sorprendida por el comentario, la periodista apenas respondió: "Gracias, lo valoro mucho".

Minutos después, en diálogo con sus compañeros de Telefe, Sofi Martínez profundizó sobre lo ocurrido en la zona mixta. Sin entrar en demasiados detalles, explicó: "Tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Él no tiene por qué aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para dejar en claro que no hay ningún problema. Al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre".