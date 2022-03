El otro lado de la guerra: ¿por qué Rusia puede entrar en default y cuánta plata perderá Ucrania?

"El incumplimiento de Rusia ya no es un evento improbable", reconoció Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno de Vladimir Putin tiene que pagar US$117 millones por el vencimiento de obligaciones de valor. El problema no es que no tenga la plata, sino la falta de acceso a la misma por las sanciones económicas de Occidente, disparadas contra la guerra en Ucrania.