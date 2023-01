El Papa Francisco apuntó contra la pobreza en la Argentina: "¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas"

“Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, agregó.

papa francisco habló ante seminaristas.jpg El Sumo Pontífice se refirió a la inflación que atraviesa Argentina con duras críticas (Foto: archivo).

Entonces, con cierto tono de humor, citó una historia teológico-cultural: "Los ángeles custodios de los países se fueron a quejar a Dios y le dijeron ‘fuiste injusto con nosotros, porque a cada uno nos diste una riqueza, minería, agricultura, ganadería, y a los argentinos les diste todo, todo, tienen todas las riquezas’".

Y continuó su relato: "Dicen que Dios pensó un poco, y dijo: ‘Para equilibrar les di a los argentinos’. Que no se enojen, es un chiste, yo soy argentino, pero algo de verdad hay, no terminamos de llevar adelante nuestras cosas”.

El Papa Francisco descartó una pronta visita a Argentina

Al ser consultado por el periodista si tenía en su agenda una visita a la Argentina, fue tajante: “Por el momento, no. Estuvo programado en 2017, Chile, Argentina y Uruguay. Noviembre, ¿qué pasó? Bachellet terminaba y yo quería ir estando Michelle. Lo pasamos a diciembre, pero caer en enero a la Argentina, uno no encuentra ni al perro en la calle, es como el agosto romano. Si recuerda, hicimos Chile y Perú, y después ya no se reprogramó más”.