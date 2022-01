El papa Francisco cuestionó a quienes no quieren tener hijos: "Tienen perros y gatos que ocupan ese lugar"

"Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y de la maternidad nos menoscaba, nos quita humanidad, la civilización se vuelve más vieja", comentó el papa Francisco en la audiencia llevada a cabo en el Vaticano.