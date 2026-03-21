Le dio 48 horas a Irán: Trump amenazó con atacar plantas energéticas en Irán si no reabre el Estrecho de Ormuz

Mensaje desafiante y críticas a la prensa

En otra publicación, Trump redobló la presión y aseguró que su país está dispuesto a avanzar con la ofensiva si no hay cambios inmediatos por parte de Teherán.

“Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa (…) su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!”, afirmó el presidente, en un mensaje en el que también criticó la cobertura de algunos medios sobre las operaciones militares.

Escalada sin precedentes en Medio Oriente

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en medio de una creciente escalada militar en Medio Oriente, con ataques cruzados, amenazas sobre rutas energéticas y un fuerte impacto en los mercados internacionales.

La advertencia de Washington suma presión sobre Irán y abre un escenario de alta incertidumbre, con posibles consecuencias tanto en el plano geopolítico como económico a nivel global.