Irán lanzó un misil contra Dimona, ciudad de la principal instalación nuclear de Israel
El proyectil impactó directo contra un edificio, provocando al menos 51 heridos. El ataque generó alarma entre la población y obligó a desplegar operativos de emergencia.
Irán lanzó un misil contra Dimona, ciudad de la principal instalación nuclear de Israel.
Unmisil balístico lanzado por Irán impactó este sábado en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, y provocó el derrumbe de un edificio, heridos y evacuaciones masivas. El ataque generó alarma entre la población y obligó a desplegar operativos de emergencia ante el riesgo de nuevos bombardeos.
Las sirenas antiaéreas se activaron en Dimona y localidades cercanas tras el impacto, mientras se registraban nuevos lanzamientos hacia territorio israelí. Imágenes difundidas por medios locales muestran graves daños estructurales y zonas residenciales afectadas.
Según reportes de medios israelíes, los ataques combinados de Irán y fuerzas aliadas dejaron más de 70 heridos en todo el país, de los cuales al menos 51 corresponden a Dimona. Entre los afectados hay un niño de 10 años en estado moderado y varios adultos mayores con lesiones por esquirlas.
El ataque generó especial preocupación debido a que Dimona alberga el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, la principal instalación nuclear de Israel. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que no se detectaron niveles anómalos de radiación ni daños en la planta.
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El director del organismo, Rafael Grossi, pidió “máxima contención” y advirtió sobre el peligro de operaciones militares cerca de instalaciones nucleares.
Una guardería destruida y ataques en varias ciudades
La ofensiva iraní también impactó en otras zonas del país. En Rishon Lezion, en el centro de Israel, una guardería quedó completamente destruida tras el impacto de otro misil. El edificio estaba vacíopor el cierre durante el Shabat, lo que evitó víctimas.
Las imágenes muestran el interior devastado, con muebles destruidos y juguetes entre los escombros, reflejando la magnitud del ataque. Además, se reportaron daños en viviendas de Bnei Brak, Shoham y Rosh Ha’ayin, mientras que ciudades como Tel Aviv y Haifa también estuvieron bajo fuego.
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Intercepciones, contraataques y riesgo para civiles
Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la mayoría de los misiles fueron interceptados, aunque algunos lograron impactar debido al uso combinado de drones y proyectiles de distinto tipo.
En respuesta, Israel lanzó ataques contra objetivos en Beirut y Teherán durante la madrugada, ampliando la escala del conflicto en Medio Oriente.
Las autoridades advirtieron además sobre el uso de municiones con cabezas de racimo, lo que incrementa el riesgo para la población civil. Equipos de rescate fueron desplegados en todas las zonas afectadas y el Comando del Frente Interior pidió evitar acercarse a los lugares de impacto para prevenir nuevos incidentes.