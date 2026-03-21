Irán lanzó un misil contra Dimona, ciudad de la principal instalación nuclear de Israel. 

Embed

El director del organismo, Rafael Grossi, pidió “máxima contención” y advirtió sobre el peligro de operaciones militares cerca de instalaciones nucleares.

Una guardería destruida y ataques en varias ciudades

La ofensiva iraní también impactó en otras zonas del país. En Rishon Lezion, en el centro de Israel, una guardería quedó completamente destruida tras el impacto de otro misil. El edificio estaba vacío por el cierre durante el Shabat, lo que evitó víctimas.

Las imágenes muestran el interior devastado, con muebles destruidos y juguetes entre los escombros, reflejando la magnitud del ataque. Además, se reportaron daños en viviendas de Bnei Brak, Shoham y Rosh Ha’ayin, mientras que ciudades como Tel Aviv y Haifa también estuvieron bajo fuego.

Embed

Intercepciones, contraataques y riesgo para civiles

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que la mayoría de los misiles fueron interceptados, aunque algunos lograron impactar debido al uso combinado de drones y proyectiles de distinto tipo.

En respuesta, Israel lanzó ataques contra objetivos en Beirut y Teherán durante la madrugada, ampliando la escala del conflicto en Medio Oriente.

ETLRO2JUCZGRHFDIS2JADIKWPA Un soldado israelí utiliza una linterna para inspeccionar los daños después de que andanadas de misiles iraníes alcanzaran Dimona (REUTERS)

Las autoridades advirtieron además sobre el uso de municiones con cabezas de racimo, lo que incrementa el riesgo para la población civil. Equipos de rescate fueron desplegados en todas las zonas afectadas y el Comando del Frente Interior pidió evitar acercarse a los lugares de impacto para prevenir nuevos incidentes.