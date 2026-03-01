El papa León XIV pidió frenar la violencia en Medio Oriente tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán

El Papa León XIV lanzó este domingo un fuerte llamado a la paz ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con bombardeos en la región.
Desde la Plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice reclamó diálogo y responsabilidad moral ante la escalada bélica en Medio Oriente. También llamó a retomar negociaciones urgentes entre Afganistán y Pakistán.
El papa León XIV pidió frenar la "espiral de violencia" tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán
El Papa León XIV lanzó este domingo un fuerte llamado a la paz ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de los ataques de Estados Unidos y Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con bombardeos en la región.
Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles, el Pontífice advirtió sobre el riesgo de una crisis mayor. “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, expresó.
León XIV remarcó que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte”, sino a través de “un diálogo razonable, sincero y responsable”. En ese sentido, pidió que “la diplomacia recupere su papel” como herramienta central para evitar una conflagración regional.
El conflicto se intensificó en las últimas horas tras bombardeos contra objetivos estratégicos en Teherán. En represalia, Irán lanzó misiles contra distintas ciudades israelíes. Según confirmó el servicio de emergencias Magen David Adom, al menos siete personas murieron en los ataques, la mayoría en la ciudad de Beit Shemesh, mientras que también se registraron impactos en Tel Aviv y Haifa.
En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país “vengará” la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los bombardeos. En un mensaje difundido por la televisión estatal, afirmó que la República Islámica considera “su deber y derecho legítimo” responder a lo que calificó como un “crimen histórico”.
Sobre el final de su mensaje, el Papa también se refirió a la creciente tensión entre Afganistán y Pakistán, donde se registraron enfrentamientos en los últimos días, y pidió retomar de manera urgente el diálogo entre ambas naciones.
El llamado del Pontífice se produce en un escenario de máxima tensión internacional, con temores de que el conflicto pueda expandirse y provocar una crisis humanitaria de gran escala en la región.