El papa León XIV pidió frenar la violencia en Medio Oriente tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán

En paralelo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que su país “vengará” la muerte del ayatolá Alí Jamenei, ocurrida durante los bombardeos. En un mensaje difundido por la televisión estatal, afirmó que la República Islámica considera “su deber y derecho legítimo” responder a lo que calificó como un “crimen histórico”.

Sobre el final de su mensaje, el Papa también se refirió a la creciente tensión entre Afganistán y Pakistán, donde se registraron enfrentamientos en los últimos días, y pidió retomar de manera urgente el diálogo entre ambas naciones.

El llamado del Pontífice se produce en un escenario de máxima tensión internacional, con temores de que el conflicto pueda expandirse y provocar una crisis humanitaria de gran escala en la región.