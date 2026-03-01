Israel redobla la ofensiva: Netanyahu prometió golpear con más fuerza a Irán

Pese a las bajas civiles, Netanyahu se mostró decidido a continuar con la operación y reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al destacar la cooperación militar “sin precedentes” entre ambas naciones.

“Estas fuerzas conjuntas nos permiten lograr lo que he deseado durante 40 años: asestar un golpe demoledor al régimen terrorista”, afirmó el premier, al tiempo que aseguró que ya impartió instrucciones claras a sus generales para la siguiente etapa de la campaña.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de máxima tensión regional y anticipan una nueva escalada en el conflicto, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los enfrentamientos.