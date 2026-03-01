En vivo Radio La Red
Mundo
Israel
Irán
Guerra en Medio Oriente

Israel redobla la ofensiva: Netanyahu prometió golpear con más fuerza a Irán

El primer ministro israelí confirmó que las fuerzas armadas aumentarán la presión militar mientras crece la tensión regional tras la muerte del líder supremo iraní.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo que la ofensiva militar sobre Irán entrará en una fase de mayor agresividad y que los ataques “se intensificarán en los próximos días”.

Desde la azotea del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el mandatario confirmó en un mensaje grabado que las fuerzas israelíes ya están operando sobre objetivos estratégicos y que la presión sobre la capital persa no se detendrá.

“Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad, que seguirá aumentando”, sentenció Netanyahu tras encabezar una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad para definir el curso de la campaña, luego de la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

2026-03-01T140209Z_1573172891_RC2PVJAJKURX_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-ISRAEL

“Días dolorosos” en Israel

El jefe de Gobierno israelí describió la coyuntura como una serie de “días dolorosos” y reconoció que al menos 10 personas murieron en las últimas 24 horas como consecuencia de los bombardeos lanzados por Irán contra ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv y Beit Shemesh.

Pese a las bajas civiles, Netanyahu se mostró decidido a continuar con la operación y reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al destacar la cooperación militar “sin precedentes” entre ambas naciones.

“Estas fuerzas conjuntas nos permiten lograr lo que he deseado durante 40 años: asestar un golpe demoledor al régimen terrorista”, afirmó el premier, al tiempo que aseguró que ya impartió instrucciones claras a sus generales para la siguiente etapa de la campaña.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de máxima tensión regional y anticipan una nueva escalada en el conflicto, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los enfrentamientos.

