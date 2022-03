El pedido desesperado de Volodimir Zelenski: ¿por qué la OTAN no cierra el espacio aéreo de Ucrania?

La Guerra entre Rusia y Ucrania está en su 20° día y no cesan los ataques. Pese a ello, el propio Zelenski admite ver una oportunidad para negociar la paz. Por eso habló ante los congresales norteamericanos, para pedirles un mayor compromiso para frenar de manera definitiva a Rusia.

zelenski ante congreso de estados Unidos.jpg Zelenski agradece con la mano en el corazón y con una reverencia la ovación que recibió como saludo del congreso de Estados Unidos (Foto: AP)

Ovación de pie a Volodomir Zelenski en el Congreso de EE.UU.

Como le sucedió al hablar ante otros parlamentos occidentales, los miembros del congreso le dieron al presidente Volodimir Zelenski una prolongada ovación de respaldo y apoyo. Al igual que en Gran Bretaña y Canadá. El mandatario agradeció, emocionado llevando su mano al corazón y haciendo una reverencia.

Fue entonces cuando comenzó su discurso, en el que apeló a que el esfuerzo de los Estados Unidos para frenar a Vladimir Putin debe ser todavía mayor. Zelenski sabe elegir las palabras de sus discursos. Ante los parlamentarios londinenses, citó a Churchill, cuando dijo “no nos rendiremos jamás”, como el primer ministro ante el esfuerzo para luchar contra los nazis.

A los parlamentarios que lo escuchaban y veían desde Washington les dijo como Martin Luther King: "Yo tengo un sueño"...que lo definió como “proteger el cielo ucraniano”.

aviones españoles.jpg Cazas españoles patrullan desde el espacio aéreo de Polonia (ambos miembros de la OTAN) pero no pueden tomar la custodia de Ucrania que no pertenece a la Alianza Atlántica (Foto: Archivo)

¿Por que la OTAN no cierra el espacio aéreo de Ucrania?

Desde el comienzo de la guerra, el cielo sobre toda Europa se modificó. Los países de la Unión Europea y Gran Bretaña prohibieron a los aviones rusos sobrevolar el espacio aéreo de sus países. Además por seguridad, las aerolíneas comerciales optaron por evitar el espacio aéreo de Ucrania. Quienes gustan de seguir los vuelos por las diferentes página online observan claramente el “vacío” sobre la geografía del país atacado por Rusia.

espacio aéreo.jpg Por seguridad , el espacio aéreo ucraniano parece un "vacío" en el cielo europeo. Pero la OTAN no bloquea a los aviones rusos de combate. (Foto: Live Flight Tracker)

Pero justamente, ese es el problema. Rusia en guerra no deja de volar con su fuerza aérea sobre territorio ucraniano. Especialmente desde la región del Donbás, que Putin se apresuró a reconocer como independiente. Desde allí, sus aviones lanzan los cohetes que no han hecho distinciones entre objetivos militares y lugares civiles, como el hospital de Mariúpol.

Por eso Zelenski pide a la OTAN que proteja el espacio aéreo de su país. Una cuestión de competencias y algo más. Pero la OTAN no puede tomar esa medida per sé. Ucrania no es parte de la Alianza Atlántica.

Si la OTAN tomara para sí la responsabilidad de “velar” por el espacio aéreo de ese país, debería bloquear, interceptar y en último caso combatir y derribar a los aviones rusos. Esto sería claramente una provocación y acto de guerra para el Kremlin. Y Biden fue muy claro la semana pasada: "La tercera guerra mundial no comenzará en Ucrania".

zelenski en el congreso de usa.jpg "Ser líder del mundo es ser líder de la paz" les dijo el presidente de Ucrania a los norteamericanos (Foto: AP)

"Líder del mundo y de la paz"

En su mensaje, Volodimir Zelenski definió a Joe Biden como un líder del mundo. Para defender a la democracia y al pueblo ucraniano. Por eso pidió más sanciones contra Rusia.

Aumentar las sanciones económicas hasta que la maquinaria bélica rusa se detenga

Incrementar las sanciones contra todos los funcionarios del Kremlin (el Poder Ejecutivo) y la Duma (el parlamento)

Hacer que no quede ninguna empresa norteamericana en actividad en Rusia .

. El cierre del espacio aéreo ucraniano .

Embed Zelenski, en su discurso en el Capitolio de EEUU: "Os necesitamos. ¿Es pedir demasiado que cierren el cielo para salvar vidas?" https://t.co/2M7rOLNsgO — EL MUNDO (@elmundoes) March 16, 2022

“Usted es el líder del mundo", dijo ante los congresales, pero dirigido a Joe Biden. “Ser líder del mundo, en este momento, es ser líder de la paz”, remató Zelenski.

Pero de ahí a cerrar el espacio aéreo de Ucrania, hay un paso muy complejo: como colocarse al borde de una hecatombe mundial.