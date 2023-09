El sorprendente método utilizado por un "hombre gato" para escapar de la cárcel

Embed

Un escape de película

El evadido se llama Danilo Cavalcante. Es brasileño, pero está -estaba- detenido en una prisión de Pensilvania, en los Estados Unidos, condenado a prisión perpetua por acuchillar y matar a quien era su pareja.

Es por eso, que está considerado un prófugo muy peligroso. A punto tal que las escuelas en la comuna cercana decidieron cerrar por seguridad para los padres y alumnos.

Desde que se fugó por las alturas, la policía y el servicio penitenciario de Pensilvania no tienen ni la menor idea de dónde puede estar. Y todo pese a la enorme cantidad de personal desplegado para la búsqueda.

el hombre gato.jpg Cómo se escapó el "hombre gato", trepado a dos muros al mismo tiempo (Foto: captura de TV).

El condado de Chester, en donde se encuentra la prisión, está en alerta. Aunque por el tiempo transcurrido no se sabe si Cavalcante se las ingenió para dejar el lugar o incluso, el estado de Pensilvania.

Por su peligrosidad, las autoridades locales avisaron al FBI y a migraciones para reforzar los sistemas de seguridad en los aeropuertos e incluso en las fronteras con Canadá y México, a pesar de la distancia desde ese estado a los límites nacionales.

cavalcante prófugo .jpg La policía distribuyó por el estado de Pensilvania la imagen de Cavalcante, momentos antes de fugarse (Foto: captura de TV).

Cavalcante, de 34 años, inició su fuga a las 8.33 horas, cuando él y otros reclusos salieron al patio. A las 8.51, ya había trepado por un muro, atravesado una alambrada y corrido por el tejado. Luego escaló otra valla y atravesó más alambre para abandonar la zona del penal. Todo eso, sin que nadie de seguridad lo notara.

El "hombre gato", ¿tuvo una ayudita?

Si bien todavía no lograron recapturarlo, la primera pista está en la misma prisión. El alcalde de la cárcel, Howard Holland, dijo que hay un guardia bajo sospecha. Es la persona que por su ubicación debió haber visto al trepador, pero no dio aviso alguno. El prófugo controlaba sus movimientos y sabía cuando no miraba para ese lado.

Las autoridades sospechan que Cavalcante pudo haber sobornado al guardia para permitirle escapar trepando como un gato. Pero quieren saber si el agente tiene algún dato más sobre los planes del reo una vez que lograra fugarse.

Además, hay otras cámaras, no solo la que no tomó la parte más elevada del muro. Sin embargo, nadie dio la voz de alerta.

el prófugo en su huida.jpg Cámaras de seguridad captaron a Cavalcante, pero ya se había fugado de la prisión (Foto: gentileza NYP).

Y hay otro dato muy curioso en la investigación. Pese a lo asombrosa que parece la acción del reo brasileño, Cavalcante no fue original, sino un buen imitador: un sujeto llamado Igor Bolte, se fugó de la prisión del condado de Chester de forma similar en mayo.

La policía califica su recaptura como "prioridad número 1" por su peligrosidad. De hecho, elevó a 20.000 dólares el monto de una recompensa por cualquier dato cierto y útil sobre él.

Cavalcante fue condenado perpetua por asestarle 40 puñaladas a su pareja para matarla. No obstante, solo estuvo en prisión una semana, el tiempo que necesitó para estudiar cómo convertirse en un "hombre gato" para fugarse trepando por dos muros al mismo tiempo.