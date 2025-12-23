Tragedia aérea: se estrelló un avión en una misión y murieron al menos 5 personas

De acuerdo con la información oficial, la aeronave pertenecía a la Secretaría de Marina (Semar) y se encontraba realizando una misión médica cuando se produjo el accidente. Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó a fuerzas de seguridad locales, servicios de rescate y autoridades aeronáuticas estadounidenses. Las tareas se concentraron en el rescate de las víctimas, el control de la zona y la preservación de los restos del avión para facilitar la investigación.
La Marina de México emitió un comunicado en el que confirmó el hecho, lamentó la muerte del personal a bordo y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En el mismo mensaje, la institución señaló que, por el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente y que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.
También indicó que se trabaja de manera coordinada con las autoridades de Estados Unidos para determinar los factores que derivaron en la caída de la aeronave.
El mal tiempo en la zona complica las tareas de rescate de los cuerpos y de la aeronave, para poder realizar la investigación completa que determine las causas de este fatal accidente.
Un vuelo humanitario finalizó en una tragedia
El avión de la Armada de México se estrelló mientras realizaba una misión médica en los Estados Unidos, en las inmediaciones de Galveston, Texas. La aeronave, un King Air B350 con matrícula ANX-1209, había despegado desde Mérida, Yucatán, con destino al Scholes International Airport de Galveston, donde los pacientes a bordo serían atendidos en un hospital especializado.
La misión formaba parte del Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fundación Michou y Mau, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños mexicanos con quemaduras graves a recibir tratamiento médico especializado en centros estadounidenses. El avión transportaba a ocho personas, entre ellas cuatro miembros de la Marina mexicana y cuatro civiles, varios vinculados a la fundación y pacientes que necesitaban traslado médico.
El accidente ocurrió en medio de condiciones de niebla densa y visibilidad extremadamente reducida, pero por el momento, la causa del accidente se desconoce. La mala visibilidad, posteriormente, complicó la aproximación y las labores de rescate. La aeronave cayó en aguas poco profundas de la bahía mientras se aproximaba al aeropuerto. De inmediato se desplegó un vasto operativo de búsqueda y rescate en conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México, incluyendo la Guardia Costera de los EE.UU. y servicios de emergencia locales.
Un niño de dos años, entre las víctimas
El accidente aéreo registrado en Galveston, Texas, durante una misión humanitaria de la Secretaría de Marina Armada de México, conmocionó al país no solo por la tragedia. Poco después de las primeras tareas de rescate, se anunció que entre los muertos, se encuentra un niño llamado Federico, de apenas dos años que era trasladado para recibir atención médica especializada por quemaduras severas.
Federico había nacido en Escárcega, Campeche. Por las quemaduras que recibió, su caso había activado una cadena de apoyo médico y humanitario encabezada por la Fundación Michou y Mau. Integrantes de esa fundación, que viajaban acompañando a Federico, también perdieron la vida en el accidente.
"La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible", dijo la oficina del sheriff de Galveston y no hizo más que confirmar que, por el momento, no hay una idea clara de lo que pudo haber sucedido con la aeronave o los pilotos.
Una de las especulaciones apunta, precisamente, a la poca visibilidad en el lugar. El servicio meteorológico informó que en el momento del accidente, solo se podía ver hasta 800 metros de distancia.