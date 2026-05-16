Finalmente Mauricio Macri habló de Dolores Teuly y confirmó el romance: qué dijo

“Estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto”, comentaron los periodistas al aire del ciclo de espectáculos.

En ese contexto, también salió a la luz el perfil profesional de Teuly, donde figura que en 2015 se desempeñó como asesora dentro de la Dirección General de Eventos de Presidencia, dato que coincidió con las versiones que circularon en televisión.

Además, en LAM contaron que la relación avanzaría de manera seria y que incluso Mauricio Macri ya habría hablado sobre el tema con personas de máxima confianza. “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”, sostuvo Karina Iavícoli durante el programa.

Por otro lado, días atrás, Nancy Duré también había dado detalles sobre Dolores Teuly en Puro Show (El Trece), donde se refirió tanto a su presente profesional como a las características personales que le describieron personas cercanas.

“Una muchacha de 46 años, divina, espléndida”, expresó la panelista sobre la empresaria. Luego agregó: “Hoy también tiene una empresa que vende alfombras”.

En relación con la información que recibió sobre el romance, Duré remarcó: “Sé que me lo van a desmentir, pero insisto, esta información viene de gente muy cercana”.

Finalmente, la periodista también destacó el perfil de Dolores y aseguró: “Me dicen que es una espléndida total, hermosa mujer. Muy fina, muy del estilo que le gusta a Macri, teniendo en cuenta el perfil de lo que fue Juliana”.

TW Ángel de Brito sobre Mauricio Macri y Dolores Teuly

Con qué imagen Mauricio Macri confirmó su nuevo romance con Dolores Teuly en París

Este jueves, Carolina Molinari reveló nuevos detalles sobre el flamante romance de Mauricio Macri y Dolores Teuly durante la emisión de LAM (América TV), además de mostrar la primera foto de la pareja.

"¿Cuándo comenzó el romance? ¿Cuánto hace que se conocen?", le preguntó Ángel de Brito. La panelista explicó: "Ellos se conocen porque el papá de Lola se casó por segunda vez, y en ese momento era del círculo de amigos de Mauricio".

Dolores, de 46 años, tiene una trayectoria ligada a la política: trabajó en el área de eventos presidenciales de Casa Rosada durante el mandato de Macri. Allí permaneció más de tres años, aunque en un momento pidió licencia por el nacimiento de su tercera hija. Con el cambio de gobierno y la llegada de Alberto Fernández, estuvo unos meses más y luego renunció.

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Molinari relató cómo se reencontraron: "No lo vio más a Mauricio, pero en marzo se lo encontró en el cumpleaños de Leo Mateu, un relacionista público, en Maro, un lugar de Costanera". Y agregó: "Ahí se lo encontró, empezaron a charlar y a relacionarse".

Dolores está separada, tiene dos hijos adolescentes y una hija pequeña fruto de otra relación. Según contó la panelista, la pareja ya compartió su primer viaje juntos: " Se fueron a París, es el primer viaje que hacen juntos. Se fueron cuatro días y ayer regresaron".

El broche de oro fue la presentación de la primera imagen de ambos en Francia, que confirma este nuevo capítulo en la vida personal del exmandatario.