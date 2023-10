Es argentino y combate en Israel con las camisetas de Messi y Gimnasia: "Son mis..."

Otro distintivo que no le puede faltar al joven en el frente de batalla es el mate. "Me recontra gusta. Lo llevo a todos lados. De hecho, cuando estaba en el Servicio Militar, todos mis amigos israelitas los empezaron a tomar", indicó el chico que vivió hasta los 26 años en la Argentina.

El argentino que combate en Israel con la camisetas de Messi y Gimnasia: "No tengo miedo de morir"

En otro tramo de la entrevista, Natán sostuvo que se encuentra "con la moral alta" al igual que el resto de los soldados israelíes pese a "las cosas terribles" que pasan. Y agregó: "No sabemos hasta cuando va a durar esto".

"No tengo miedo, estoy capacitado para defenderme", afirmó desde una de las fronteras donde se desarrolla el conflicto bélico.

"Por el momento, no tuve enfrentamientos directos pero, donde estoy, la función es evitar que haya levantamientos y ataques. No estoy preocupado, me siento más seguro acá que viendo tele en mi casa", aseguró.