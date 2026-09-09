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El primer ministro del Reino Unido ratificó su postura sobre las Islas Malvinas: "Seremos implacables"

Andy Burnham se refirió al conflicto en la Cámara de los Comunes después de los últimos anuncios de sanciones por parte del Gobierno argentino y de las declaraciones de Donald Trump.

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El primer ministro del Reino Unido ratificó su postura sobre las Islas Malvinas: Seremos implacables.

El primer ministro del Reino Unido ratificó su postura sobre las Islas Malvinas: "Seremos implacables".

El conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a generar tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido. Este miércoles, el primer ministro británico, Andy Burnham, fijó la posición de su Gobierno ante la Cámara de los Comunes y aseguró que defenderá la soberanía británica sobre el archipiélago.

Leé también La respuesta del Reino Unido a Milei por Malvinas: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día"
Andy Burnham, primer ministro británico. (Foto: Reuters)

La declaración se produjo luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que operen en las islas sin autorización argentina y después de que Donald Trump planteara la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre el conflicto.

Durante una sesión de preguntas parlamentarias, Burnham respondió a la líder conservadora Kemi Badenoch, quien había advertido sobre las recientes acciones de Argentina. “Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, sostuvo el primer ministro, en referencia al referéndum realizado en las islas.

Luego fue contundente al anticipar la posición que mantendrá su administración: “Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

La postura británica sobre las islas

Burnham no mencionó directamente a Milei ni a la Argentina en su intervención. Sin embargo, Badenoch había planteado previamente que “no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas” y reclamó mostrar que la soberanía del territorio “no es negociable”.

La referencia al voto de los habitantes de las islas responde a uno de los principales argumentos que utilizan los gobiernos británicos para sostener su posición.

En 2013, se realizó un referéndum en las Malvinas en el que cerca del 99% de los participantes eligió continuar bajo soberanía británica. Desde entonces, ese resultado es citado por las autoridades del Reino Unido como parte de su defensa de la situación actual del archipiélago.

Un mensaje más moderado desde el Gobierno británico

La declaración de Burnham se produjo un día después de otra intervención sobre las Malvinas en el Parlamento británico. La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había adoptado un tono más conciliador y planteado la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo con Argentina.

“El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, afirmó.

De esta manera, mientras el primer ministro reafirmó la posición británica sobre la soberanía de las islas, otra integrante del Gobierno puso el acento en la relación bilateral y en los temas en los que ambos países mantienen intereses comunes.

El reclamo de Javier Milei y el nuevo escenario

El viernes pasado, Milei aseguró que “corren vientos favorables” para el reclamo argentino sobre las islas, luego de que Trump manifestara que estaba dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de Estados Unidos frente al conflicto.

Las declaraciones del presidente estadounidense estuvieron vinculadas, además, con su reclamo al Reino Unido para que incremente sus gastos destinados a la defensa y a la OTAN.

A partir de ese nuevo escenario, Milei profundizó la posición argentina y anunció que el Gobierno aplicará sanciones a las empresas extranjeras que extraigan recursos naturales de las islas, principalmente petróleo, sin autorización argentina.

La medida apunta a las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en la zona y forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el reclamo argentino sobre la soberanía de las Malvinas.

La respuesta de Burnham volvió a dejar expuestas las posiciones contrapuestas de ambos países, en momentos en que el tema recuperó protagonismo tanto en la agenda argentina como en la británica.

En pocas palabras

  • Reino Unido "implacable": El primer ministro británico, Andy Burnham, reafirmó la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas ante la Cámara de los Comunes.
  • Respuesta a Argentina y Trump: La declaración surge tras las sanciones anunciadas por Javier Milei y las declaraciones de Donald Trump sobre el conflicto.
  • Referéndum 2013: Burnham citó el resultado del referéndum de las islas donde el 99% votó por continuar bajo soberanía británica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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