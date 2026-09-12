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Murieron 16 adultos mayores tras un trágico incendio en un geriátrico

El fuego destruyó un hogar de ancianos ubicado al sur de Santiago de Chile. Había 24 residentes y solo una cuidadora al momento del siniestro.

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El incendio ocurrió el viernes por la noche. (Foto: @OnDemand_News)

El incendio ocurrió el viernes por la noche. (Foto: @OnDemand_News)

Un incendio devastador en un hogar de adultos mayores de Pitrufquén, al sur de Santiago de Chile, dejó 16 personas fallecidas y varios heridos. El fuego comenzó durante la noche del viernes y recién pudo ser controlado en las primeras horas del sábado, según informó el municipio local.

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Al momento del siniestro, en el geriátrico había 24 residentes y una sola cuidadora. Diez sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la zona para recibir atención médica, informó la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, a través de los canales oficiales de la municipalidad.

Las imágenes del incendio mostraron llamas de gran magnitud y una intensa columna de humo sobre el edificio, mientras bomberos, policías y equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación y rescatar a los residentes.

Durante la mañana del sábado, los equipos continuaron con las tareas de remoción de escombros y limpieza del lugar, mientras la zona permanecía acordonada para permitir el trabajo de los investigadores.

Investigan si el geriátrico funcionaba de manera irregular

Tras la tragedia, la Municipalidad de Pitrufquén expresó su “dolor y consternación” y confirmó que el establecimiento tenía antecedentes de observaciones por parte de las autoridades sanitarias. Según informó la agencia AFP, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) había advertido previamente sobre irregularidades en el funcionamiento del hogar.

El funcionario de la Seremi, José Bravo, señaló que el lugar era considerado “irregular” y que había recibido sanciones desde 2019, con antecedentes de reincidencia. Por su parte, la alcaldesa Romero explicó que en febrero la municipalidad había solicitado una fiscalización debido a que el establecimiento no cumplía con la normativa vigente y tenía un sumario sanitario abierto.

El fuego fue extinguido este s&aacute;bado en la ma&ntilde;ana. (Foto: Alejandro Zonez / ATON CHILE / AFP)

El fuego fue extinguido este sábado en la mañana. (Foto: Alejandro Zonez / ATON CHILE / AFP)

La Justicia investiga las causas del incendio

La Fiscalía inició una investigación durante la madrugada para determinar cómo comenzó el fuego y cuáles fueron las causas de la tragedia. El fiscal Jorge Granada explicó que también se busca descartar la participación de terceras personas en el inicio del incendio. En el marco de la causa, los propietarios del hogar privado fueron citados a declarar.

Los investigadores trabajan para establecer si hubo fallas en las condiciones de seguridad del edificio y si las irregularidades denunciadas anteriormente pudieron influir en el desenlace.

Duelo en Pitrufquén y pedido de revisión de hogares de ancianos

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al hecho a través de sus redes sociales y pidió que se conozca la verdad para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Además, aseguró que ordenó “medidas urgentes” para revisar las condiciones de funcionamiento de los hogares de adultos mayores en todo el país. En tanto, la Municipalidad de Pitrufquén decretó tres días de duelo comunal en homenaje a las víctimas del incendio.

En pocas palabras

  • Tragedia en geriátrico: Un incendio devastó un hogar de ancianos en Pitrufquén, Chile, dejando 16 adultos mayores fallecidos.
  • Irregularidades y sanciones: El establecimiento, con 24 residentes y una sola cuidadora, funcionaba de manera irregular y había recibido advertencias previas.
  • Investigación en curso: La Fiscalía indaga las causas del siniestro y la posible participación de terceros, mientras se revisan las condiciones de otros hogares de ancianos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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