La joven fue arrastrada junto a su novio por la corriente de un río. (Foto: Gentileza Misiones Online)

El desesperado pedido de la familia de Keila Daiana Da Costa

Mientras continúa el operativo en Brasil, la familia de la joven permanece en la localidad misionera de San Pedro, a la espera de novedades sobre su paradero. Rubén Da Costa, padre de Keila, manifestó su preocupación por la falta de información y las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia.

“No tenemos nada concreto. Se sigue buscando y allá sigue el tiempo feo y llueve”, expresó en diálogo con Misiones Online. Además, explicó que tanto Defensa Civil como los Bomberos participan del operativo, aunque las condiciones meteorológicas representan un obstáculo para avanzar con el rastrillaje.

“Hay mucho peligro y alertas de deslizamientos de cerros y de todo un poco. Estamos esperando qué pasa más adelante”, agregó. El hombre también contó que intentó viajar hasta la zona donde desapareció su hija, pero las autoridades de Defensa Civil no autorizaron su presencia en el lugar debido a los riesgos existentes.

De acuerdo con datos de la municipalidad de Ubatuba, el temporal registró aproximadamente 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas. (Foto: Gentileza Misiones Online)

Quién es Keila Daiana Da Costa, la argentina desaparecida en Ubatuba

Keila es oriunda de San Pedro, Misiones, y había decidido instalarse en Brasil para vivir cerca de su hermano y trabajar, según relató una amiga de la joven. Su desaparición se produjo en medio de un intenso temporal que afectó a la ciudad costera brasileña y provocó inundaciones y alertas por deslizamientos.

Por el momento, no hay información confirmada sobre el paradero de la joven argentina, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en la zona y su familia aguarda novedades desde Misiones.