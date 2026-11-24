Por el momento, las autoridades no informaron cuáles fueron las causas que provocaron la caída del helicóptero, mientras continúan las tareas en el lugar del siniestro.

El segundo accidente aéreo militar en Turquía en menos de dos semanas

La tragedia se produjo pocos días después de otro accidente que afectó a las Fuerzas Armadas turcas. El pasado 12 de noviembre, un helicóptero S-70 se estrelló en la provincia oriental de Malatya y provocó la muerte de los cuatro militares que viajaban a bordo.

El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó que la investigación para determinar las circunstancias de aquel siniestro permanecía abierta. Hasta el momento, no se informó si existe alguna relación entre ambos accidentes aéreos.

Según el Gobierno ruso, la caída se produjo por una falla técnica. (Foto: X/@ellitoral)

Otro accidente aéreo militar en Rusia

La tragedia en Turquía se suma a otro reciente siniestro que involucró a una aeronave militar, ocurrido el pasado 17 de noviembre en Rusia. Un avión de transporte militar An-12 se estrelló en la región de Kemerovo y provocó la muerte de las 19 personas que viajaban a bordo, incluida la tripulación.

“Un avión de transporte militar An-12 se estrelló en la región de Kemerovo durante un vuelo programado el 17 de noviembre”, informó el Ministerio de Defensa ruso. Según las autoridades de ese país, la aeronave cayó en una zona deshabitada y el accidente se habría producido como consecuencia de una falla técnica.