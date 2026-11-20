El debate, de una hora y media, se realizó en los estudios de La 1 (TVE), en Tres Cantos, Madrid, con la moderación de María Casado, presidenta de la Academia de Televisión. El debate tuvo una característica que lo hizo un tanto aburrido, a diferencia del primer encuentro entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en Brasil, que caminaron y se cruzaron a muy poca distancia entre ellos.

En España, el debate tuvo a los candidatos sentados todo el tiempo y hubo bloques temáticos para discutir. Además, cada candidato tenía un tiempo limitado que se le computaba en un reloj en pantalla. Como la moderadora iba marcando el tiempo restante de cada candidato, también le sacó espontaneidad al único enfrentamiento "cara a cara" de esta campaña electoral.

Para los argentinos, el debate dejó dos cosas más: el presidente Javier Milei fue nombrado por Sánchez como uno de los "aliados" de Feijoo y la extrema derecha en el mundo.

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