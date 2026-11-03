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España: renunció el ministro de Transporte tras el accidente ferroviario que dejó 69 muertos

Óscar Puente anunció que dejará el cargo y que tampoco será candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión se conoció después de dos accidentes ferroviarios de gravedad registrados en menos de un año y representa un golpe para el gobierno de Pedro Sánchez.

España: renunció el ministro de Transporte tras el accidente ferroviario que dejó 69 muertos. (Foto: Reuters)

España: renunció el ministro de Transporte tras el accidente ferroviario que dejó 69 muertos. (Foto: Reuters)

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció este martes su renuncia al cargo y confirmó que no será candidato en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre. La decisión se produjo después del choque de trenes ocurrido la semana pasada cerca de Madrid, que dejó 69 muertos y más de 200 heridos.

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Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes sino que también renuncio a las listas electorales el 29 de noviembre. No seré cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid”, dijo al comunicar su decisión.

La salida de Puente se concretó a poco más de tres semanas de los comicios y representa un duro golpe político para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Óscar Puente anunció que dejará el cargo y que tampoco será candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre. (Foto: Reuters)

Óscar Puente anunció que dejará el cargo y que tampoco será candidato en las elecciones generales del 29 de noviembre. (Foto: Reuters)

Los motivos de la renuncia

Al explicar su decisión, Puente sostuvo que no podía continuar al frente de la cartera de Transporte después de dos accidentes ferroviarios de gravedad ocurridos en menos de un año.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos”, afirmó, según reprodujo la prensa española.

El último siniestro ocurrió el 28 de octubre en Urda, cerca de Toledo, en las afueras de Madrid. El choque provocó al menos 69 muertes y dejó más de 200 personas heridas.

El otro accidente tuvo lugar en enero, en Adamuz, una localidad de la región de Andalucía, donde murieron 46 personas.

La decisión se conoció después de dos accidentes ferroviarios de gravedad registrados en menos de un año. (Foto: archivo)

La decisión se conoció después de dos accidentes ferroviarios de gravedad registrados en menos de un año. (Foto: archivo)

“Es una cuestión de dignidad política, coherencia y de empatía con las víctimas. Esta decisión la hago pública hoy una vez cumplido el trabajo que he considerado más importante”, expresó el ahora ex ministro.

El mensaje de despedida de Óscar Puente

Durante el anuncio, Puente también agradeció a los integrantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a quienes lo acompañaron durante su gestión.

“Doy las gracias a los militantes del PSOE, la gente más humilde, más grande, y más generosa que he conocido. les animo a estar unidos y orgullosos”, expresó.

“No les voy a decir que no se rindan, las animo a estar orgullosos de lo conseguido. A mis compañeros en el Ayuntamiento de Valladolid, a mi equipo y muy especialmente a Pedro Sánchez por su confianza sin límite”, agregó.

Por último, se refirió al presidente del Gobierno y al escenario político que atraviesa España. “Afrontamos un momento crucial como país. Confío en que mi país sabrá estar a la altura, hoy he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos por su atención y hasta siempre”, concluyó.

En pocas palabras

  • Renuncia ministerial: El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, anunció su renuncia y declinó ser candidato electoral.
  • Causa principal: La dimisión se produce tras dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en menos de un año.
  • Contexto político: La decisión representa un golpe para el gobierno de Pedro Sánchez a pocas semanas de las elecciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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