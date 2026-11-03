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La firme decisión que tomaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto ante una delicada situación con su hijo

Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomaron una importante decisión respecto de su hijo Belisario, en medio de los cambios familiares que atraviesan tras su separación y ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

3 nov 2026, 18:21
La firme decisión que tomaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto ante una delicada situación con su hijo

La firme decisión que tomaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto ante una delicada situación con su hijo

La firme decisión que tomaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto ante una delicada situación con su hijo

La firme decisión que tomaron Juana Repetto y Sebastián Graviotto ante una delicada situación con su hijo

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto atravesó distintos momentos desde que decidieron ponerle fin a su historia de amor. Si bien en algunas oportunidades quedaron expuestas ciertas diferencias entre ambos, los dos mantienen como prioridad el bienestar de sus hijos y buscan acompañarlos en cada etapa de sus vidas.

En las últimas horas, el instructor de esquí sorprendió al revelar una decisión que tomó junto a la actriz respecto de Belisario, el hijo de 5 años que tienen en común. Según contó, comenzaron a observar algunos cambios en el comportamiento del pequeño y consideraron que lo mejor era buscar acompañamiento psicológico para ayudarlo a procesar las situaciones que está viviendo.

A través de sus historias de Instagram, Graviotto explicó que el nene debió afrontar varias transformaciones importantes en su entorno familiar, entre ellas la separación de sus padres y la próxima llegada de Timoteo, su nuevo hermanito. Frente a este escenario, ambos coincidieron en la importancia de brindarle un espacio de contención.

Charlamos por qué lo mandamos, y es por lo que está atravesando: el nuevo hermanito, nuestra separación… Queríamos que tuviera un poco de apoyo. No es que estábamos preocupados pero sí sentíamos que había que ocuparse ”, destacó.

Luego, Sebastián compartió algunos detalles de la conversación que mantuvo con la profesional y reconoció que él también atraviesa momentos de mucha sensibilidad emocional. En ese sentido, contó que durante la consulta surgieron cuestiones relacionadas con los límites y la manera en que los adultos expresan sus sentimientos frente a sus hijos.

Beli estaba buscando el límite. Yo le conté que últimamente me pasaba que me largaba a llorar, se lo conté para ver qué opinaba, porque me siento superado por la situación”, sostuvo, quien dejó en evidencia cómo está viviendo personalmente esta etapa familiar.

Por último, el instructor de esquí reprodujo una de las reflexiones que le transmitió la psicóloga sobre la importancia de que los padres puedan mostrar sus emociones sin trasladarles a los chicos la responsabilidad de contenerlos: “No, vos sos el papá y tenés que poner el límite. Vos sos el adulto y los estás poniendo a ellos en la posición de adultos. No está mal que un hijo te vea llorar, pero es muy distinto si ellos sienten que tienen que hacerse cargo de lo que me pasa o me tienen que venir a consolar”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto vivieron una intensa historia de amor que atravesó distintas etapas, desde la formación de su familia hasta la separación definitiva. La actriz y el instructor de esquí construyeron una relación que tuvo momentos de felicidad, pero también algunas crisis que terminaron desgastando el vínculo.

Durante los años que estuvieron juntos, la pareja se convirtió en una de las más conocidas del ambiente artístico y compartió distintos momentos de su intimidad familiar en las redes sociales. Fruto de su relación nació Belisario, mientras que Graviotto también construyó un vínculo cercano con Toribio, el hijo mayor de la actriz.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias que finalmente los llevaron a tomar caminos separados. Aunque intentaron mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la exposición mediática, ambos hicieron referencia en distintas oportunidades a las dificultades que atravesaron como pareja.

La historia sumó un capítulo inesperado cuando Juana anunció que estaba embarazada nuevamente de Sebastián, pese a que ya no estaban juntos. La llegada de Timoteo, su segundo hijo en común, los encuentra separados sentimentalmente, pero unidos por la responsabilidad de acompañar a sus hijos y reorganizar su dinámica familiar.

     

 

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