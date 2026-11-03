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La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

El presidente de la entidad de APTRA, Luis Ventura, intentó comunicarse con su colega, Marcelo Polino, al aire en PrimiciasYa, en pleno conflicto institucional que los enfrenta.

3 nov 2026, 18:30
La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

Luis Ventura llamó en vivo a Marcelo Polino durante PrimiciasYa (América TV), pero su colega no le atendió el teléfono. El intento de comunicación se dio en medio de la polémica que los enfrenta en APTRA, la entidad que entrega los Premios Martín Fierro y que Ventura preside.

Ventura ya había dejado en claro su malestar por la situación y volvió a hacerlo al aire, con un fuerte descargo en el que apuntó de manera indirecta contra Polino: "Estoy convencido que quieren privatizar APTRA. Hay un poder que está presionando con la cara de una persona popular, con visibilidad, que está haciendo caga... tras caga...", exclamó.

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Qué pasó con APTRA y la denuncia de Marcelo Polino ante la IGJ

El conflicto escaló a nivel institucional después de que Marcelo Polino, socio de APTRA, presentara un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por una supuesta falta de transparencia en el acceso a la documentación económica de la entidad que preside Luis Ventura. Según explicó Polino, el estatuto establece que los socios deben poder revisar los balances al menos 15 días antes de la Asamblea General Ordinaria, y esa información no habría estado disponible antes de la asamblea del 30 de julio de 2026.

La IGJ, a través de la resolución 862/2026, declaró irregular e ineficaz esa asamblea y anuló las decisiones que se habían tomado. Además, intimó a APTRA y, según trascendió, designaría en los próximos días un veedor para analizar las finanzas de la entidad.

En Intrusos (América TV), Ventura defendió su gestión y cuestionó la actitud de Polino: "Tiene 30 años de socio, ¿se acordó ahora de denunciar esto? Yo creo que detrás de todo esto hay un montón de gente que quiere joder a APTRA, a los socios. Y hay una entidad que está haciendo bien las cosas". Y cuando le preguntaron si compartiría un café con él, respondió con ironía: "Lo voy a mandar a probar el café por las dudas".

     

 

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