La actitud de Marcelo Polino cuando Luis Ventura lo llamó por el escándalo en APTRA

La IGJ, a través de la resolución 862/2026, declaró irregular e ineficaz esa asamblea y anuló las decisiones que se habían tomado. Además, intimó a APTRA y, según trascendió, designaría en los próximos días un veedor para analizar las finanzas de la entidad.

En Intrusos (América TV), Ventura defendió su gestión y cuestionó la actitud de Polino: "Tiene 30 años de socio, ¿se acordó ahora de denunciar esto? Yo creo que detrás de todo esto hay un montón de gente que quiere joder a APTRA, a los socios. Y hay una entidad que está haciendo bien las cosas". Y cuando le preguntaron si compartiría un café con él, respondió con ironía: "Lo voy a mandar a probar el café por las dudas".