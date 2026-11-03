La historia de la pareja que se conoció en Argentina y murió junto a sus hijos en la tragedia de Florida

Adam Robinson, su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma y Charlie. (Foto: gentileza The Daily Beast)

La artista se había instalado en Argentina durante una etapa de su vida en la que también impulsó su carrera profesional y fundó su propia agencia de relaciones públicas, Influential PR. Fue durante esa experiencia en el país cuando conoció a Robinson, quien se convertiría en su esposo y padre de sus dos hijos.

Desde la cuenta de su emprendimiento, Helen Sharp Ceramics, sus allegados recordaron aquella etapa: “Pasó varios años viviendo en el extranjero, en Buenos Aires, Argentina, donde conoció al amor de su vida, Adam”, expresaron. También destacaron que, a partir de ese encuentro, ambos construyeron una vida marcada por los viajes, las experiencias compartidas y el amor por su familia.

El vínculo de la pareja con Argentina

La relación de Helen y Adam con Argentina también había quedado reflejada en sus publicaciones en redes sociales. En una fotografía compartida en 2018, Robinson aparecía tomando mate, una de las costumbres más características del país.

En otra publicación, la pareja se mostraba durante un viaje a El Calafate, Santa Cruz, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia argentina. En aquella oportunidad, Helen respondió a la publicación de su esposo con un mensaje breve y afectuoso escrito en castellano: “Mi amor”.

El emotivo comunicado de la familia tras el accidente aéreo

Después de confirmarse las identidades de las víctimas, las familias de Sharp y Robinson difundieron un comunicado para expresar su dolor.

“Con el corazón roto, nuestras familias compartimos que Adam Robinson y Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed y Charmi Fehr, y Anita Maria Cetina estaban entre quienes perdieron la vida en el vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre”, señalaron.

En el mensaje, los familiares destacaron especialmente el vínculo de la pareja con sus hijos y definieron su historia como “un amor que durará para siempre”. Desde el emprendimiento artístico de Helen también publicaron una despedida en la que resaltaron su personalidad, su creatividad y la importancia que tenía su familia. “Si conocías a Helen, sabías cuánta vida irradiaba. Simplemente brillaba”, expresaron sus allegados.

La artista había crecido en Houston, estudiado en la Universidad de Arizona y vivido en distintas ciudades, entre ellas Buenos Aires, Austin y Aspen. A lo largo de esos años había construido una amplia red de amistades que ahora lamentan su muerte.

“Helen vivió intensamente, creó cosas hermosas, forjó relaciones duraderas y amó con fuerza a los suyos”, destacaron en el homenaje. Sus seres queridos también recordaron que su mayor felicidad era compartir tiempo con Adam, sus hijos y la perra de la familia, Bonnie.

Quiénes fueron las nueve víctimas del avión que se estrelló en Florida

El accidente dejó un saldo de nueve personas fallecidas, entre pasajeros y tripulantes.

Entre las víctimas fueron identificados:

Helen Sharp: empresaria, ceramista y madre de Emma y Charlie.

Adam Robinson: empresario tecnológico y esposo de Helen.

Emma y Charlie Robinson: los dos hijos pequeños de la pareja.

Anita María Cetina: niñera de la familia.

Rachael Reed y Charmi Fehr: amigos de la pareja.

Jeff Gregory, de 55 años: piloto de la aeronave.

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años: copiloto.

La aeronave terminó estrellándose en un sector residencial próximo a Greenacres, en el área de Palm Beach, antes de completar su viaje hacia Bahamas.

Cómo fueron los últimos minutos del Learjet 60

Uno de los aspectos más impactantes de la tragedia surgió de las comunicaciones entre la tripulación y los controladores aéreos. Según los registros difundidos, el Learjet 60 volaba a aproximadamente 35.000 pies de altura cuando los pilotos reportaron condiciones de hielo y turbulencia.

En un primer momento, las dificultades meteorológicas fueron descriptas como moderadas, pero la situación se agravó rápidamente. La tripulación solicitó autorización para ascender y buscar condiciones más favorables. Sin embargo, poco después, la aeronave comenzó a perder altura de manera acelerada.

La aeronave, un Learjet 60, había despegado del Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom, en Texas.

Los pilotos informaron inicialmente una caída de 10.000 pies por minuto, una velocidad de descenso extremadamente elevada. La situación empeoró cuando la pérdida de altitud alcanzó los 20.000 pies por minuto, mientras la tripulación intentaba recuperar el control. Los registros indican que el avión terminó entrando en una trayectoria de descenso prácticamente vertical.

En medio de la emergencia, la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras habría pronunciado una frase que reflejó la gravedad de la situación. “Nos vamos a estrellar. Se nos acaba el tiempo”, advirtió durante los últimos segundos del vuelo, según las comunicaciones difundidas. Poco después, el Learjet 60 impactó contra el suelo y provocó la muerte de sus nueve ocupantes.

Las autoridades estadounidenses deberán determinar qué factores desencadenaron la pérdida de control de la aeronave y si las condiciones meteorológicas tuvieron una incidencia directa en el accidente.