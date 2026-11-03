Natalí Rodríguez destrozó los argumentos de Santiago Maratea y lanzó una frase explosiva sobre la colecta

A continuación, Pablo Layús intervino y planteó que, más allá de las características de la vivienda, el punto central de la discusión debía ser si el dinero recaudado se había utilizado en su totalidad para el objetivo anunciado: "Acá lo que tiene que estar y evaluarse es: se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil, después si se gastó de una manera u otra puede ser hasta subjetivo si se quiere. El tema es, se recaudó 80 mil, se gastó 80 mil y ese es el punto".

Sin embargo, Rodríguez insistió en que, desde su perspectiva, todavía no existe información suficiente para determinar qué ocurrió con los fondos. "Bueno, eso no lo vamos a saber porque Maratea se niega a hacer una rendición de cuentas", sostuvo.

A quién representa Natalí Rodríguez en el reclamo contra Santiago Maratea

Otro de los puntos que se abordaron durante la entrevista fue la legitimidad del reclamo que impulsa la denunciante. En ese sentido, Marcela Coronel quiso saber si Rodríguez actuaba en representación de una sola persona o si contaba con el respaldo de otros aportantes de la colecta.

"No, yo en este pedido conseguí una persona que es la que él menciona, que es un aportante porque era la única manera que yo tenía para hacer un reclamo. Me costó muchísimo conseguirlo, tuve que hacer muchísimos trámites para lograr eso. Lo que se está presentando hoy es algo en la Justicia", respondió.

En medio del intercambio, Marina Calabró recordó que Maratea había anticipado tiempo atrás, en una entrevista con Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), que estaba preparando una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado. No obstante, señaló que esa documentación nunca se habría presentado públicamente.

Luego de que en el programa compartieran el descargo de Santiago Maratea, Rodríguez volvió a tomar la palabra y cuestionó la postura del influencer frente al pedido de transparencia. Además, puso el foco en las dificultades que, según considera, implicaría exigirles a todos los donantes que reclamen individualmente explicaciones sobre el destino de sus aportes.

"Vamos a ver después el juez qué determina. Él plantea hacer una rendición por 50 pesos. Yo realmente creo que es casi imposible que todas las personas que colaboraron en esta colecta tengan el tiempo y las ganas de solicitarle a él una rendición de cuentas. Pero él es el filántropo de Argentina que se dedica, y no es caridad, obviamente, porque algo debe ganar, porque lo dice él, no es caridad, pero se dedica a juntar miles o millones de dólares para distintas causas y no tiene la capacidad de hacer una rendición de cuentas", agregó Natalí.

La postura de Rodríguez se suma a una controversia que volvió a cobrar fuerza luego del reciente enfrentamiento de Maratea con la China Ansa en PH, Podemos Hablar. La discusión reavivó las preguntas sobre el destino del dinero recaudado para el refugio de Eli.

Por su parte, el influencer publicó un descargo en el que rechazó las versiones sobre una supuesta falta de presentación ante la Justicia y aseguró que estaba dispuesto a comparecer espontáneamente para responder al reclamo.