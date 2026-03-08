Explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo: investigan qué ocurrió en la madrugada

Investigación y fuerte operativo policial

Tras la explosión, la policía acordonó el perímetro alrededor de la sede diplomática mientras especialistas inspeccionaban la escena para descartar riesgos adicionales y recolectar pruebas.

Las fuerzas de seguridad cerraron accesos cercanos, revisaron cámaras de vigilancia y tomaron declaraciones a testigos con el objetivo de determinar el origen del estallido. Además, se convocó a expertos en explosivos para analizar los restos encontrados en el lugar.

Un comandante policial confirmó que las autoridades ya tienen una hipótesis inicial sobre lo ocurrido, aunque evitó dar detalles.

“No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, explicó el funcionario.

Más tarde agregó que, según las primeras evaluaciones, podría tratarse de un acto intencional.

Contexto de alerta internacional

El incidente ocurre en un contexto de mayor preocupación por la seguridad en representaciones diplomáticas estadounidenses en distintas partes del mundo debido a la tensión en Medio Oriente.

Sin embargo, la policía de Noruega aclaró que no existe por el momento ninguna evidencia que vincule directamente la explosión en Oslo con los recientes ataques o conflictos internacionales.

La investigación continúa abierta y las autoridades pidieron a la población mantener la calma mientras avanzan las pericias.

Reacción del gobierno noruego

La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, calificó el hecho como “inaceptable” y aseguró que el gobierno lo toma “muy en serio”.

Mientras tanto, equipos especializados continuaron inspeccionando escombros y evaluando posibles daños en el acceso consular de la embajada, según reportes difundidos por la emisora pública NRK.

Por precaución, las autoridades también reforzaron la vigilancia en otras sedes diplomáticas de la capital noruega.

Sin detenidos por el momento

Hasta ahora no hay personas detenidas ni confirmación sobre quién podría estar detrás de la explosión. La policía pidió a los vecinos de la zona que colaboren con la investigación aportando imágenes, videos o cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el episodio.

El vocero de la fuerza reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad en los alrededores de la embajada estadounidense y determinar con precisión qué provocó la explosión.