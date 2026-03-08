Explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo: investigan qué ocurrió en la madrugada
Una fuerte explosión sacudió la madrugada en Oslo frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo. La policía de Noruega acordonó la zona e inició una investigación para determinar el origen del estallido, mientras confirmaron que no se registraron heridos.
Explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Oslo: investigan qué ocurrió en la madrugada
Una fuerte explosión sacudió la madrugada del domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo, capital de Noruega. Las autoridades informaron que no se registraron heridos, aunque el episodio generó un importante operativo de seguridad en la zona.
De acuerdo con la policía noruega, el estallido fue reportado alrededor de la 1:00 de la madrugada. Tras el alerta, se desplegaron rápidamente patrullas, peritos y servicios de emergencia para asegurar el área y comenzar con las primeras tareas de investigación.
Testigos que se encontraban cerca del lugar relataron haber escuchado un estruendo muy fuerte, seguido de una columna de humo que se elevaba sobre el edificio diplomático.
Desde la embajada confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque el hecho activó los protocolos de seguridad y obligó a reforzar la vigilancia en los alrededores.
Investigación y fuerte operativo policial
Tras la explosión, la policía acordonó el perímetro alrededor de la sede diplomática mientras especialistas inspeccionaban la escena para descartar riesgos adicionales y recolectar pruebas.
Las fuerzas de seguridad cerraron accesos cercanos, revisaron cámaras de vigilancia y tomaron declaraciones a testigos con el objetivo de determinar el origen del estallido. Además, se convocó a expertos en explosivos para analizar los restos encontrados en el lugar.
Un comandante policial confirmó que las autoridades ya tienen una hipótesis inicial sobre lo ocurrido, aunque evitó dar detalles.
“No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión”, explicó el funcionario.
Más tarde agregó que, según las primeras evaluaciones, podría tratarse de un acto intencional.
Contexto de alerta internacional
El incidente ocurre en un contexto de mayor preocupación por la seguridad en representaciones diplomáticas estadounidenses en distintas partes del mundo debido a la tensión en Medio Oriente.
Sin embargo, la policía de Noruega aclaró que no existe por el momento ninguna evidencia que vincule directamente la explosión en Oslo con los recientes ataques o conflictos internacionales.
La investigación continúa abierta y las autoridades pidieron a la población mantener la calma mientras avanzan las pericias.
Reacción del gobierno noruego
La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, calificó el hecho como “inaceptable” y aseguró que el gobierno lo toma “muy en serio”.
Mientras tanto, equipos especializados continuaron inspeccionando escombros y evaluando posibles daños en el acceso consular de la embajada, según reportes difundidos por la emisora pública NRK.
Por precaución, las autoridades también reforzaron la vigilancia en otras sedes diplomáticas de la capital noruega.
Sin detenidos por el momento
Hasta ahora no hay personas detenidas ni confirmación sobre quién podría estar detrás de la explosión. La policía pidió a los vecinos de la zona que colaboren con la investigación aportando imágenes, videos o cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el episodio.
El vocero de la fuerza reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad en los alrededores de la embajada estadounidense y determinar con precisión qué provocó la explosión.