Irán acusó a países del Golfo de colaborar con sus enemigos y advirtió que continuará con los ataques
Las declaraciones se conocieron luego de que se reportaran explosiones en Dubai, Manama y Doha. En tanto, EEUU y el ejército isrraelí continuaron con su ofensiva.
Irán acusó a países del Golfo de colaborar con sus enemigos y advirtió que continuará con los ataques.
En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán acusó a varios países de la región de colaborar con sus adversarios y advirtió que continuará con los ataques contra objetivos vinculados al “enemigo”.Las declaraciones se conocieron luego de que se reportaran explosiones en Dubai, Manama y Doha, a pesar de que previamente el presidente iraní había asegurado que no habría ofensivas contra los países del Golfo.
“Por el momento, las pruebas de que disponen las fuerzas armadas iraníes muestran que la geografía de algunos países de la región se pone, abierta y secretamente, a disposición del enemigo”, afirmó Gholamhossein Mohseni Ejeí, jefe del Poder Judicial de Irán y miembro del triunvirato que actualmente ejerce el gobierno.
Según el funcionario, desde esos territorios “se llevan a cabo agresiones contra nuestro país”. En ese contexto, advirtió que “los pesados ataques contra esos objetivos van a continuar”.
En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron el lanzamiento de nuevos misiles desde Irán hacia territorio israelí, lo que activó los sistemas de defensa para interceptar la amenaza.
El Comando del Frente Interior informó que se enviaron alertas preventivas a teléfonos móviles en distintas zonas del país, con instrucciones para que la población se dirija inmediatamente a refugios o espacios protegidos. Las autoridades señalaron que, al recibir una alerta, los ciudadanos deben permanecer en esos espacios hasta recibir nuevas indicaciones oficiales, y pidieron seguir estrictamente las instrucciones de seguridad.
Ataques contra infraestructura iraní
En las últimas horas, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra infraestructura estratégica de Irán, entre ellos el principal aeropuerto del país y varias plantas desalinizadoras en la isla iraní de Qeshm. Según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, un bombardeo destruyó al menos 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en el aeropuerto de Mehrabad.
El ejército israelí afirmó que esa terminal aérea funcionaba como “centro neurálgico para el armamento y la financiación de fuerzas terroristas del régimen en Oriente Próximo”, en referencia a las milicias aliadas de Teherán, entre ellas Hezbolá. De acuerdo con la versión israelí, el ataque contra esa infraestructura busca interrumpir la capacidad de suministro de armas tanto al régimen iraní como a los grupos armados que operan en la región.
Irán denuncia un ataque contra el suministro de agua
Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó el ataque contra las plantas desalinizadoras y responsabilizó directamente a Estados Unidos por la operación. El funcionario denunció que el bombardeo dejó sin acceso a agua potable a más de 30 poblaciones del sur de Irán, especialmente en zonas cercanas a la costa del estrecho de Ormuz.
“Estados Unidos ha cometido un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque ha interrumpido el suministro de agua en 30 poblaciones”, afirmó Araqchi. Además, advirtió que “atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias”, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a toda la región.