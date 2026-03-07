Irán acusó a países del Golfo de colaborar con sus enemigos y advirtió que continuará con los ataques.

720 - 2026-03-07T160516.286

El Comando del Frente Interior informó que se enviaron alertas preventivas a teléfonos móviles en distintas zonas del país, con instrucciones para que la población se dirija inmediatamente a refugios o espacios protegidos. Las autoridades señalaron que, al recibir una alerta, los ciudadanos deben permanecer en esos espacios hasta recibir nuevas indicaciones oficiales, y pidieron seguir estrictamente las instrucciones de seguridad.

Ataques contra infraestructura iraní

En las últimas horas, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra infraestructura estratégica de Irán, entre ellos el principal aeropuerto del país y varias plantas desalinizadoras en la isla iraní de Qeshm. Según confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel, un bombardeo destruyó al menos 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en el aeropuerto de Mehrabad.

El ejército israelí afirmó que esa terminal aérea funcionaba como “centro neurálgico para el armamento y la financiación de fuerzas terroristas del régimen en Oriente Próximo”, en referencia a las milicias aliadas de Teherán, entre ellas Hezbolá. De acuerdo con la versión israelí, el ataque contra esa infraestructura busca interrumpir la capacidad de suministro de armas tanto al régimen iraní como a los grupos armados que operan en la región.

EEUU y el ejército isrraelí continuaron con su ofensiva.

Irán denuncia un ataque contra el suministro de agua

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, confirmó el ataque contra las plantas desalinizadoras y responsabilizó directamente a Estados Unidos por la operación. El funcionario denunció que el bombardeo dejó sin acceso a agua potable a más de 30 poblaciones del sur de Irán, especialmente en zonas cercanas a la costa del estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos ha cometido un crimen flagrante y desesperado al atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. El ataque ha interrumpido el suministro de agua en 30 poblaciones”, afirmó Araqchi. Además, advirtió que “atacar la infraestructura crítica de Irán es un acto muy peligroso que tendrá graves consecuencias”, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a toda la región.