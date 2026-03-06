Sigue la suba del petróleo por la guerra de Medio Oriente: ¿Cómo puede afectar a Argentina?

Embed

Hace pocos días, el CEO de YPF explicó una fórmula que utiliza la compañía para compensar bruscas oscilaciones del precio del crudo y evitar que se trasladen, por ejemplo, a los surtidores. Pero Horacio Marín fue muy claro. Esa situación sirve y es efectiva en un mercado mundial operando con normalidad. Si la crisis de Medio Oriente se extiende, será inevitable que se acomoden los precios de los combustibles y por ende, pueda trasladarse también a los precios de productos y servicios.

estrecho de ormuz paralizado Si el petróleo no pasa por el estrecho de Ormuz, el precio del crudo a nivel mundial, sube sin control. (Foto: A24.com)

El estrecho de Ormuz "ahoga" al petróleo para el mundo

El barril de crudo Brent ya saltó un 22% en una semana. El ministro de Energía qatarí avisó que los países de la región podrían declarar "fuerza mayor" y suspender exportaciones en cuestión de semanas si no cesan las hostilidades. Si esto sucede, entonces todo será mucho peor para la economía mundial.

El mercado energético global ha ingresado en una fase de extrema sensibilidad. El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, lanzó una advertencia que resonó en las principales plazas financieras: si la guerra en Medio Oriente continúa, los productores del Golfo podrían verse obligados a detener sus exportaciones energéticas en el corto plazo.

Según el funcionario clave del gobierno qatarí, el crudo podría llegar hasta los 150 dólares el barril. Un record para la historia. En 2008, en la crisis de la "burbuja financiera" el precio del barril brent se fue a poco más de 147 dólares. Pero luego bajó. El parate mudial de la pandemia lo hizo caer a 37 dólares. Desde entonces comenzó a subir. En parte, buscando un precio razonable para la historia. Pero los conflictos de la tercera década del siglo XXI, no han hecho más que contribuir a la suba del precio. La guerra comercial entre China y EE.UU., la invasión Rusa a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas ( que en 2024 tuvo el primer ataque contra Irán), los "piratas" desde Yemen contra los petroleros, cada uno hizo su aporte negativo.

Ahora, esta guerra que ya involucra a 17 países, muchos de ellos, productores y exportadores de petróleo. Encima, el cierre del estrecho de Ormuz deja sin abastecimiento a los buques tanque petroleros que se nutren en los puertos de los países productores. Una combinación dramática, que comenzó con el ataque a Irán. Trump debería replantearse lo que provocó. Llegó a la Casa Blanca por segunda vez para terminar con las guerras, bajar la inflación y los precios. Por el momento, le sale exactamente al revés.

Las consecuencias en la Argentina

Lo primero que sucedió con este conflicto es que el dinero se refugió en lugares más "confiables". Pese a todo, el dólar y los bonos norteamericanos se apreciaron. Eso hizo salir de mercados emergentes dinero que necesita, por ejemplo, la Argentina. Eso se vio reflejado, por ejemplo, en el riesgo país. Luego de los triunfos del Gobierno en el Congreso, había vuelto a perforar los 600 puntos. Sin embargo, la crisis internacional lo hizo subir a 567, con lo que se aproxima a ese techo nuevamente.

Los bonos retroceden así:

AL 29, cae el 0,5%

AL 30 cae el 0,48%

AL 30 cae el 0,61%

AL 35 cae el 1,1%

En cuanto a las acciones de empresas que cotizan en Wall Street, la situación también es a la baja. Salvo las empresas de energía. YPF sube el 7,29% y otra como Pampa Energía mejora un 4,49%.

Alimentos y combustibles

Los datos finales del INDEC dieron un 31,5% de inflación general para todo 2025. Sin embargo, los alimentos y los combustibles superaron ese promedio. En el caso de los alimentos, llegaron al 32,2% y los combustibles, al 40%.

precios por inflación

Los alimentos, tal vez no tengan demasiado margen para aumentar y se deba absorber parte del componente de un eventual suba de los combustibles.

En el caso de los combustibles, como ya dijimos, siguiendo al CEO de YPF, será difícil resistir un aumento si el conflicto se prolonga en el tiempo.