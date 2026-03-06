Medio Oriente: regresarán los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes confirmó que dos vuelos de la aerolínea Emirates con escala en Río de Janeiro, saldrán este domingo y el lunes.
Los vuelos están previstos para el 8 y 9 de marzo. (Foto: REUTERS)
La espera para decenas de argentinos varados en Medio Oriente comienza a llegar a su fin. El Gobierno confirmó que este domingo y lunes partirán desde Dubái dos vuelos que repatriarán a los primeros ciudadanos que quedaron atrapados en la región tras la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos.
Los vuelos estarán a cargo de Emirates Airlines y despegarán desde el aeropuerto de Dubái. Antes de llegar a la Argentina harán una escala en Río de Janeiro, Brasil, y luego continuarán hasta Buenos Aires.
La operación forma parte del operativo de asistencia consular para más de 630 argentinos que solicitaron ayuda para salir de la zona de conflicto, según confirmaron fuentes de Cancillería.
Las gestiones diplomáticas para concretar los vuelos fueron encabezadas por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, junto al embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, quienes coordinaron con las autoridades locales y con la compañía aérea.
A seis días del inicio de la escalada militar en Medio Oriente, más de 630 argentinos se registraron ante los consulados para solicitar asistencia. Muchos de ellos quedaron varados en Israel y Qatar, aunque los vuelos de evacuación partirán desde Dubái.
El cierre del espacio aéreo en gran parte de la región, tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, complicó seriamente las rutas comerciales y dejó a miles de viajeros de distintas nacionalidades sin posibilidad de regresar a sus países.
Cómo será el esquema de repatriación
Desde el Gobierno explicaron que, debido a las restricciones del tráfico aéreo, los argentinos serán ubicados en los vuelos disponibles según un sistema de priorización.
Entre los criterios se contemplan casos de menores de edad, personas con problemas de salud o situaciones familiares urgentes. Mientras tanto, las embajadas argentinas en la región trabajan para coordinar rutas alternativas y traslados terrestres hacia países que aún mantienen vuelos comerciales activos.
El canciller Pablo Quirno explicó que la asistencia diplomática se encuentra condicionada por la situación del tráfico aéreo en Medio Oriente, donde los vuelos se habilitan de forma intermitente. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente”, señaló el funcionario en diálogo con la prensa.
Según detalló, la actividad aérea en la zona se redujo drásticamente en los últimos días. “El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, el 98%; y el miércoles se abrió un 68%, por lo que los lugares disponibles son muy limitados”, precisó.
Por ese motivo, desde Cancillería recomendaron a los argentinos permanecer en Dubái, donde se concentran las gestiones para conseguir asientos en vuelos de regreso.
Un operativo que recién comienza
Los vuelos confirmados para el domingo y el lunes marcarán el inicio del operativo de repatriación, aunque todavía resta coordinar nuevas salidas para asistir al resto de los argentinos que siguen en la región.
Mientras tanto, Cancillería continúa trabajando con aerolíneas y autoridades locales para sumar nuevos cupos en vuelos comerciales a medida que se habiliten rutas aéreas en Medio Oriente, una región que sigue atravesando días de extrema tensión.