Medio Oriente: regresarán los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra

A seis días del inicio de la escalada militar en Medio Oriente, más de 630 argentinos se registraron ante los consulados para solicitar asistencia. Muchos de ellos quedaron varados en Israel y Qatar, aunque los vuelos de evacuación partirán desde Dubái.

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, realizó gestiones con el embajador argentino en aquel país, Jorge Arambarri.

El cierre del espacio aéreo en gran parte de la región, tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, complicó seriamente las rutas comerciales y dejó a miles de viajeros de distintas nacionalidades sin posibilidad de regresar a sus países.

Cómo será el esquema de repatriación

Desde el Gobierno explicaron que, debido a las restricciones del tráfico aéreo, los argentinos serán ubicados en los vuelos disponibles según un sistema de priorización.

Entre los criterios se contemplan casos de menores de edad, personas con problemas de salud o situaciones familiares urgentes. Mientras tanto, las embajadas argentinas en la región trabajan para coordinar rutas alternativas y traslados terrestres hacia países que aún mantienen vuelos comerciales activos.

Los primeros argentinos en retornar lo harán desde el aeropuerto de Dubái, que mantiene una actividad restringida (Foto: Reuters)

El canciller Pablo Quirno explicó que la asistencia diplomática se encuentra condicionada por la situación del tráfico aéreo en Medio Oriente, donde los vuelos se habilitan de forma intermitente. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente”, señaló el funcionario en diálogo con la prensa.

Según detalló, la actividad aérea en la zona se redujo drásticamente en los últimos días. “El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, el 98%; y el miércoles se abrió un 68%, por lo que los lugares disponibles son muy limitados”, precisó.

Embed Recordatorio para ciudadanos argentinos que se encuentren en Medio Oriente pic.twitter.com/SA8ZgRS5Ue — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) March 5, 2026

Por ese motivo, desde Cancillería recomendaron a los argentinos permanecer en Dubái, donde se concentran las gestiones para conseguir asientos en vuelos de regreso.

Un operativo que recién comienza

Los vuelos confirmados para el domingo y el lunes marcarán el inicio del operativo de repatriación, aunque todavía resta coordinar nuevas salidas para asistir al resto de los argentinos que siguen en la región.

Mientras tanto, Cancillería continúa trabajando con aerolíneas y autoridades locales para sumar nuevos cupos en vuelos comerciales a medida que se habiliten rutas aéreas en Medio Oriente, una región que sigue atravesando días de extrema tensión.