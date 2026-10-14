Fue condenada a muerte por sus publicaciones en redes: su desesperado mensaje desde la cárcel

En septiembre, desde la cárcel, la estudiante difundió un mensaje de audio en el que pidió ayuda a la comunidad internacional y expresó su temor ante la posibilidad de ser ejecutada.

Por qué condenaron a muerte a Najmeh Amini en Irán

La investigación contra la joven comenzó a partir de publicaciones detectadas por la Policía Cibernética de Irán, conocida como FATA, que monitorea actividades en internet y redes sociales. Las autoridades consideraron que determinados mensajes publicados por Amini contenían expresiones ofensivas contra figuras religiosas veneradas por el islam chiita.

La joven fue juzgada por la Sala Sexta del Tribunal Penal de la provincia de Jorasán Razaví, presidida por el juez Javad Asian-Yazd, que finalmente la condenó a muerte por el delito de blasfemia.

Durante el proceso judicial, la defensa intentó demostrar que las publicaciones no habían sido realizadas con plena conciencia de su significado. Amini declaró que había consumido hongos alucinógenos junto con un grupo de amigos y que escribió los mensajes mientras se encontraba bajo sus efectos. Su abogado argumentó que las expresiones podían considerarse un desliz involuntario y que no existió una intención deliberada de insultar al profeta.

Sin embargo, el tribunal rechazó esa explicación. El juez cuestionó por qué, si la joven se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, no había dirigido sus expresiones contra otros países o adversarios del régimen, como Estados Unidos o Israel.

También puso en duda que una persona en ese estado pudiera identificar deliberadamente la plataforma digital en la que publicó los mensajes.

Los argumentos de la defensa fueron desestimados y el tribunal mantuvo la condena a muerte, pese a que la legislación iraní contempla excepciones cuando las expresiones se realizan sin intención o bajo determinados estados de alteración de la conciencia. El contenido exacto de las publicaciones atribuidas a la estudiante no fue difundido públicamente.

El desesperado mensaje de la joven condenada a muerte desde la cárcel

La situación de Najmeh Amini adquirió mayor repercusión internacional después de que se difundiera una grabación de audio atribuida a la joven, realizada desde la prisión de Vakilabad.

En el mensaje, publicado durante septiembre, la estudiante pidió la intervención de las Naciones Unidas, abogados y organizaciones defensoras de los derechos humanos para que revisaran su situación judicial. "No quiero convertirme en una heroína. Solo quiero una cosa: que sean mi voz", expresó en uno de los fragmentos de la grabación.

La joven también habló sobre su familia y el sufrimiento que atraviesan sus padres desde que fue detenida. "Soy una joven inocente, con muchas esperanzas y sueños. Tengo padres que me esperan", manifestó.

"Recuerden mi nombre. Puede que no vuelva a hablar", advirtió Amini, en un mensaje que despertó preocupación entre los organismos internacionales.

La estudiante aseguró que todavía conserva la esperanza de poder vivir en un país libre y pidió que su caso no quede olvidado. Su situación también fue denunciada por activistas que cuestionaron las condiciones de detención y las garantías procesales ofrecidas durante el juicio.

La joven había sido detenida durante las protestas contra el régimen iraní

Najmeh Amini fue arrestada a principios de febrero de 2026, después de las movilizaciones que se extendieron por distintas ciudades iraníes durante enero. Las protestas, que comenzaron en medio de una profunda crisis económica y un creciente descontento social, derivaron en manifestaciones contra las autoridades de la República Islámica.

La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó detenciones masivas y una violenta represión, denunciada por organizaciones internacionales. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), más de 50.000 personas fueron arrestadas durante aquella ola de protestas.

En el caso de Amini, los reportes de derechos humanos indican que fue detenida en Mashhad y trasladada a la prisión de Vakilabad. Además del proceso por blasfemia, la joven enfrentó otra causa ante un tribunal revolucionario.

En ese expediente fue condenada a 12 años, seis meses y un día de prisión, por cargos que incluyen actuar contra la seguridad nacional y realizar propaganda contra el régimen.

Qué establece la ley de Irán sobre la blasfemia y la pena de muerte

El caso de Najmeh Amini volvió a poner bajo cuestionamiento la legislación penal iraní y sus restricciones a la libertad de expresión.

El artículo 262 del Código Penal Islámico de Irán establece la pena de muerte para determinadas ofensas contra el profeta Mahoma y otras figuras religiosas especialmente veneradas.

Sin embargo, el artículo 263 contempla excepciones cuando las expresiones se realizan bajo coacción, por error, sin intención deliberada o en determinados estados de intoxicación.

En esas circunstancias, la legislación prevé que el acusado no sea considerado responsable del delito capital, aunque algunas conductas pueden recibir otras sanciones, incluidos castigos corporales de hasta 74 latigazos.

La defensa de Amini intentó ampararse en esas disposiciones, pero el tribunal consideró que sus explicaciones no eran suficientes para descartar la responsabilidad penal.

La sentencia todavía no fue ratificada por la Corte Suprema iraní, por lo que existe una instancia judicial pendiente antes de que pueda adquirir carácter definitivo.

Las organizaciones de derechos humanos reclaman que la condena sea anulada y advierten sobre las consecuencias de utilizar la pena capital para sancionar publicaciones en internet.

La advertencia de las organizaciones de derechos humanos por las ejecuciones en Irán

La condena de Najmeh Amini se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la aplicación de la pena de muerte en Irán.

De acuerdo con la organización Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, más de 600 personas fueron ejecutadas en el país durante 2026, una cifra que refleja la magnitud del uso de la pena capital.

El director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam, advirtió que el caso de la estudiante representa una señal especialmente preocupante porque podría ampliar la utilización de las condenas a muerte contra personas que expresan opiniones en redes sociales.

El especialista sostuvo que, si la comunidad internacional no responde de manera contundente, este tipo de sentencias podría volverse más frecuente.

El 8 de mayo de 2023, Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli-Zare fueron ejecutados en Irán tras ser condenados por delitos relacionados con la blasfemia y su actividad en redes sociales.