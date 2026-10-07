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Confirman que Christa Pike despertó seis días después de recibir dos dosis de una inyección letal: qué pasará ahora

La mujer de 50 años permanece internada en terapia intensiva después de recibir dos dosis de pentobarbital durante un fallido intento de ejecución en Tennessee.

Christa Pike despertó seis días después de recibir dos dosis de una inyección letal. (Foto: Reuters)

Christa Pike despertó seis días después de recibir dos dosis de una inyección letal. (Foto: Reuters)

Christa Pike recuperó la conciencia seis días después de sobrevivir a la inyección letal con la que el estado de Tennessee debía ejecutarla el pasado 30 de septiembre. La mujer, de 50 años, continúa internada en terapia intensiva y puede comunicarse de manera básica, aunque no recuerda el procedimiento que estuvo a punto de terminar con su vida.

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Christa Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en ese estado en al menos 200 años. (Foto: Reuters).

La condenada permanece hospitalizada bajo custodia policial, esposada y sujeta a una cama, mientras los médicos siguen de cerca su evolución. Sus abogados señalaron que el pronóstico todavía es incierto y anticiparon que podría enfrentar una recuperación prolongada por las lesiones que sufrió durante el fallido intento de ejecución.

El episodio podría convertirse en un caso sin precedentes en Estados Unidos. De acuerdo con especialistas citados por medios estadounidenses, Pike sería la primera persona conocida que recibió las sustancias utilizadas en una inyección letal y sobrevivió. Hubo otros intentos de ejecución fallidos, pero en esos casos los fármacos no habían llegado a ser administrados correctamente.

El anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo legal de Pike, explicó que la mujer logró recuperar algunas funciones y puede mantener una comunicación básica. Incluso pudo recordar su nombre, aunque todavía cree que se encuentra en septiembre y conserva algunos recuerdos de su internación, pero no logra reconstruir lo ocurrido cuando fue trasladada a la cámara de ejecución ni el procedimiento posterior.

Christa Gail Pike, condenada a muerte por un asesinato. (Foto: Reuters)

Christa Gail Pike, condenada a muerte por un asesinato. (Foto: Reuters)

Durante el intento de ejecución, recibió dos dosis de pentobarbital. Tras la primera aplicación, comenzó a manifestar dolor en uno de sus brazos y, al comprobar que seguía con vida, las autoridades avanzaron con una segunda dosis.

Sin embargo, Pike continuó respirando durante más de una hora y finalmente debió ser trasladada de urgencia en ambulancia a un hospital. La defensa sostiene que parte del pentobarbital podría haberse filtrado hacia los tejidos debido a problemas con las vías intravenosas. Según documentos presentados por sus abogados, llegó al hospital con los brazos hinchados, quemados y con ampollas.

Tennessee suspendió las ejecuciones tras el caso de Christa Pike

El fallido intento de ejecución provocó una fuerte crisis en el sistema penitenciario de Tennessee. El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones previstas para el resto del año y dispuso una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento.

El episodio también tuvo consecuencias dentro del Departamento Correccional de Tennessee. Frank Strada, comisionado del organismo, anunció su renuncia después de lo sucedido. Pese a la polémica, la institución sostuvo que durante la ejecución se habían seguido los pasos establecidos en el protocolo.

Vehículos de emergencia en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend después de que la ejecución de Christa Pike fuera suspendida. (Foto: AP)

Vehículos de emergencia en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend después de que la ejecución de Christa Pike fuera suspendida. (Foto: AP)

Mientras avanza la investigación, los abogados de Pike buscan preservar todas las pruebas relacionadas con el procedimiento y solicitaron que su condena a muerte sea conmutada por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por qué Christa Pike fue condenada a muerte

Christa Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en Knoxville, Tennessee, en 1995.

Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien tenía 17. La Justicia determinó la responsabilidad de ambos: ella recibió la pena capital, mientras que Shipp fue condenado a prisión perpetua.

Tras permanecer cerca de tres décadas en el corredor de la muerte, Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Pero la ejecución del 30 de septiembre tuvo un desenlace completamente distinto al previsto. Sobrevivió después de recibir dos dosis del fármaco utilizado para matarla y despertó seis días después. Ahora permanece internada mientras una investigación intenta establecer qué falló durante el procedimiento y sus abogados buscan definir cuál será su futuro judicial.

En pocas palabras

  • Christa Pike: La mujer de 50 años sobrevive a un fallido intento de ejecución con inyección letal en Tennessee y se recupera en terapia intensiva.
  • Procedimiento fallido: Recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó con vida y fue trasladada a un hospital con lesiones.
  • Consecuencias: El gobernador de Tennessee suspendió las ejecuciones y se inició una investigación sobre el procedimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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