La candidata del Frente Amplio, Ada Colau. (Foto: Reuters)

Qué se define en las elecciones de España

Los comicios determinarán quiénes ocuparán los 350 escaños del Congreso y los 209 del Senado. Sánchez busca continuar al frente del Ejecutivo, mientras que Feijóo aspira a llegar a La Moncloa con el respaldo de Vox, encabezado por Abascal.

Las encuestas previas ubicaban al Partido Popular por delante del PSOE y señalaban que una eventual mayoría de la derecha dependería también del resultado de Vox. Sin embargo, la distribución de bancas y los acuerdos posteriores serán determinantes para definir quién podrá formar gobierno.

El presidente socialista apuesta a una participación elevada, cercana al 75%, y al voto de los indecisos para revertir las previsiones. Según el último barómetro del CIS citado durante la campaña, el 13,8% de los españoles todavía no tenía definido su voto.

Horarios y cuándo se conocerán los resultados

Los colegios electorales abrieron a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20, hora de la península. En Canarias, el cierre será una hora más tarde. El escrutinio general comenzará una vez finalizada la votación en todo el territorio.

Las autoridades prevén difundir datos oficiales de participación durante la jornada, con cortes a las 14 y a las 18. El recuento provisional podrá seguirse a través de la página web y la aplicación oficial habilitadas por el Gobierno español.

La organización de las elecciones cuenta con un presupuesto de más de 243 millones de euros y un operativo de seguridad integrado por más de 100.000 efectivos.