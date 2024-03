¿Fueron más de 12? La polémica teoría sobre los apóstoles de Jesús

Pero en el cuarto siglo después de Cristo ocurrió un hecho significativo. Constantino, la máxima figura del Imperio Romano de Oriente, decidió que el cristianismo fuera la religión oficial. Eso representó un cambio copernicano: los cristianos dejaron de ser perseguidos en gran parte del mundo conocido en la antigüedad. Pero faltaba algo más: ordenar los diferentes relatos sobre la vida de Jesús, sus acciones y milagros, así como las de los apóstoles y María Magdalena.

constantino.jpg El emperador Constantino transformó al cristianismo en religión oficial en el siglo IV D.C. (Foto: Sputnik).

El concilio de Constantinopla

En esa ciudad, en nombre del emperador, se reunieron entre mayo y julio de 381 D.C. para "ordenar" los aspectos centrales del cristianismo como religión del Estado. Los evangelios que formaron el nuevo testamento fueron cuatro, escritos entre mediados y finales del siglo I D.C.

Estos evangelios fueron escritos probablemente entre mediados y finales del siglo I. Fueron aceptados o bien como escritos por los discípulos apostólicos de Jesús o por los seguidores de estos discípulos.

Algunos de los evangelios perdidos se escribieron bastante después, en los siglos II y III, y esto pudo ser un inconveniente para ellos.

El otro problema con que hubo que lidiar fue la carencia de documentos del arameo (la lengua de Jesús y sus discípulos). Los tomados como válidos estaban escritos originalmente en griego. Así, a lo largo de los tres cuatro primeros siglos de nuestra era, las traducciones e interpretaciones se prestan a más de una interpretación aún hoy.

envangelios de Nag Hammadi.jpg Los escritos de Nag Hammadi, hallados en 1945, causaron polémica por la posibilidad de certificar otros evangelios y apóstoles diferentes (Foto gentileza Pandemonium).

Los evangelios apócrifos

Se llama evangelios apócrifos (o evangelios extracanónicos) a los escritos que también fueron relatados en el primer siglo después de Cristo. Pero cuando se produjo el estudio para establecer el nuevo testamento, quedaron excluidos y no están aceptados en ninguna de las biblias de los cristianos (católicos, protestantes y ortodoxos). Un momento de gran debate se dio -y todavía dura- cuando en 1945 se descubrieron los manuscritos de Nag Hammadi, a 100 km de Luxor, en Egipto. Conocidos como evangelios Gnósticos, no forman parte del credo Cristiano.

Otro de los elementos no aceptados por la Iglesa es el llamado "Evangelio de María Magdalena". Redactado a mediados del siglo II, es uno de los más polémicos, ya que convierte a María Magdalena también como del grupo de los apóstoles, y hasta enfrentada con Pedro (Simón), el primer papa para los Católicos.

Hay historiadores que señalan que el número de apóstoles quedó reducido a 12 como número simbólico por las 12 tribus de Israel. Eso recoge el historiador André Leonardo Chevitarese, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) en una nota dada a la BBC.

También la figura de Judas despierta controversias. Hay quienes no lo consideran estrictamente como un apóstol, ya que su misión habría sido, desde que se unió a Jesús, entregarlo a las autoridades romanas que dominaban Palestina. Entonces, el número de apóstoles descendería a 11, pero para quienes entienden que María Magdalena fue una de los apóstoles, el número volvería a quedar en 12.

Por algo, el fresco de Leonardo da Vinci, que está en el refectorio de Santa Maria delle Grazie, de Milán, en la mesa en que Jesús celebró la última cena, antes de ser detenido, juzgado, condenado, torturado y crucificado, hay una figura "extraña". Es la única figura de aspecto femenino en esa mesa. Esa teoría le sirvió de inspiración a Dan Brown en su best seller El código Da Vinci y su extensión al cine.

la última cena.jpg La última cena, de Leonardo da Vinci. Para el escritor Dan Brown, María Magdalena es uno de los apóstoles (Foto: gentileza My Modern Met).

Los 12 apóstoles de Jesús

La polémica y las versiones se remontan a 2.000 años. Pero el cristianismo celebra esta Pascua con los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús hasta la muerte en la cruz y su resurrección tres días más tarde. A saber:

Simón (Pedro)

Andrés

Santiago el mayor

Santiago el menor

Bartolomé

Tomás

Mateo

Juan

Felipe

Judas Tadeo

Judas Iscariote

Simón Zelote

No obstante, el historiador Chevitarese vuelve a dejar planteada la duda: "En cierto modo, Jesús tuvo más discípulos que aquellos 12. Y no hay razón para no admitirlo (...) también hubo discípulas, mujeres que habían dejado parte de sus quehaceres diarios para escucharlo”.