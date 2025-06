Gabriel Ben-Tasgal con Novaresio: "Los que temen que Argentina puede ser un objetivo de Irán tienen razón"

Embed

Además, se refirió a los antisemitas: "Distintos tipo de antisemitas del mundo no odian a los judíos pero odian a Israel. Odiar a los judíos y decirlo de forma clara te hace no popular. El personaje de extrema izquierda va a decir 'No soy antisemita, yo soy antisionista". Técnicamente es lo mismo, pasa que lo decís así para ser políticamente correcto y que la sociedad no te condene".