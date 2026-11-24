Hay otras consideraciones de Francisco, como -por ejemplo- la impresión personal que le dejó Angela Merkel. Sin embargo sus "visiones" sobre el demonio y el infierno es lo que más llama la atención en los adelantos que circulan.

“En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el Demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la Misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”, anotó en el cuaderno que ahora se conoce como un libro personal.

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