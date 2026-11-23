Trump y la guerra sin final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ganar tiempo (o postergar todo para el próximo año) antes de definir si ordena una nueva ofensiva militar contra Irán. En medio de las negociaciones diplomáticas, las amenazas cruzadas y la presión de Israel para reanudar los bombardeos, el mandatario anticipó que recién después del comienzo de 2027 evaluará los próximos pasos de Washington en la guerra.

"No me estoy apresurando a tomar ninguna decisión sobre Irán. Veremos qué sucede después del comienzo del año", le dijo Trump a Axios en una entrevista telefónica. En otra conversación, pero con Reuters, fue todavía más escueto: "Hablaré con ustedes después del comienzo del año".

La definición supone una nueva postergación de los plazos que el propio mandatario había planteado para resolver el conflicto. Trump había anticipado que la guerra podía terminar después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, pero el enfrentamiento se prolongó durante casi nueve meses y todavía no existe un acuerdo con Teherán.

Los mapas satelitales muestran que hay pocos petroleros y concentrados en torno al estrecho de Ormuz. Resultado: el precio del barril de petróleo sigue mucho más alto para todo el mundo. (Foto: A24.com)

La presión de Netanyahu y los nuevos objetivos militares

Mientras Trump evita comprometerse con una fecha, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, busca convencer a Washington de lanzar una nueva campaña de ataques conjuntos. Según trascendió, Israel sostiene que Irán está reconstruyendo rápidamente sus arsenales de misiles balísticos y drones, además de avanzar en programas químicos y biológicos.

Mientras tanto, en Israel, oposición y el gobierno actual intentan llegar a un acuerdo para una coalición que dirija al país.

El diario The New York Times informó que el presidente estadounidense analiza distintas alternativas militares, entre ellas una ofensiva de varios días. Los posibles blancos incluirían instalaciones nucleares subterráneas, infraestructura energética, instalaciones militares y dirigentes iraníes.

La Casa Blanca pidió al Pentágono y a especialistas de inteligencia que evalúen las posibles respuestas de Irán ante cada escenario. Una de las principales preocupaciones es que una nueva operación provoque represalias contra instalaciones petroleras y gasíferas de los países del Golfo. Todo porque los ataques del pasado mes de junio de 2025, solo lograron que Irán controle el paso por el estrecho de Ormuz y por ello, el precio del petróleo y el gas subieron en el mundo.

El costo político de prolongar la guerra

La derrota republicana en las elecciones legislativas también condiciona los movimientos de Trump. Los demócratas consiguieron el control del Congreso y el conflicto con Irán fue uno de los factores que alimentaron el descontento electoral, junto con el impacto económico y el aumento del costo de vida.

El vicepresidente JD Vance atribuyó parte de la derrota republicana a la guerra. Sin embargo, Trump mantiene la presión económica sobre Teherán mediante las sanciones y el bloqueo naval.

El escenario combina así una negociación sin resultados, una amenaza militar todavía vigente y un calendario político que puede limitar las decisiones de la Casa Blanca cuando los nuevos legisladores asuman en enero. justamente para ese mes, la Casa Blanca amenaza con retomar los ataques en una guerra que nunca cesó en Medio Oriente.