Atentado en Colombia: una fuerte explosión dejó al menos 23 heridos, edificios destruidos y graves daños en Villavicencio. (Foto: X)

Atentado en Colombia: graves destrozos en el centro de Villavicencio

La explosión provocó importantes daños en el área céntrica de Villavicencio y generó preocupación entre los habitantes de la capital departamental. Las imágenes posteriores al ataque permitieron observar comercios severamente afectados, vehículos dañados y un enorme cráter en el pavimento.

Atentado en Colombia: una fuerte explosión dejó al menos 23 heridos, edificios destruidos y graves daños en Villavicencio. (Foto: X)

Entre las construcciones que habrían resultado afectadas se encuentran la sede de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio.

Los organismos de emergencia desplegaron recursos para asistir a las personas lesionadas y evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles afectados. En paralelo, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado.

Atentado en Colombia: una fuerte explosión dejó al menos 23 heridos, edificios destruidos y graves daños en Villavicencio. (Foto: X)

La reacción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella

Tras conocerse la noticia, el presidente de Colombia se pronunció a través de sus redes sociales y expresó su preocupación por las consecuencias del atentado. El mandatario atribuyó lo ocurrido a organizaciones vinculadas con el narcoterrorismo y sostuvo que el ataque se produjo en un contexto de operaciones estatales contra grupos armados ilegales.

Atentado en Colombia: una fuerte explosión dejó al menos 23 heridos, edificios destruidos y graves daños en Villavicencio. (Foto: X)

El jefe de Estado también anticipó que su administración utilizará los recursos de las fuerzas de seguridad para perseguir a los responsables y garantizar que comparezcan ante la Justicia.

Sin embargo, más allá de las declaraciones presidenciales, la autoría del atentado continúa bajo investigación y todavía no existe una confirmación oficial sobre qué organización estuvo detrás de la explosión.

Atentado en Colombia: una fuerte explosión dejó al menos 23 heridos, edificios destruidos y graves daños en Villavicencio. (Foto: X)

La Defensoría del Pueblo condenó el ataque y reclamó mayor protección para los civiles

El atentado también generó el rechazo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que manifestó su preocupación por las consecuencias de la violencia armada sobre la población civil.

El organismo reclamó que se refuercen las políticas de prevención y seguridad, especialmente ante los episodios violentos registrados recientemente en diferentes departamentos del país.

La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su solidaridad con los habitantes del Meta y de otras regiones afectadas por el conflicto armado.

La institución también instó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario y a poner fin a las agresiones contra la población y la infraestructura civil.

Investigan quiénes están detrás del atentado en Villavicencio

Los investigadores buscan determinar si existe alguna vinculación entre el ataque contra la Gobernación del Meta y otros episodios de violencia registrados recientemente en el departamento.

Una de las líneas de investigación analiza una posible relación con los atentados contra instalaciones viales ocurridos durante las últimas semanas.

No obstante, las autoridades todavía no identificaron oficialmente a los responsables ni confirmaron una conexión entre esos episodios.

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión por las operaciones del Gobierno colombiano contra las organizaciones armadas ilegales, entre ellas las disidencias de las antiguas FARC.

Mientras los equipos de emergencia continúan evaluando los daños y los médicos monitorean la evolución de los heridos, la Policía avanza con las investigaciones para esclarecer uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Villavicencio.