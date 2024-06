Guerra entre Israel y Gaza: el gobierno de Netanyahu en peligro por una renuncia clave

Embed

Al romper ese gobierno de coalición ante la guerra, Benny Gantz pidió a Netanyahu que convoque a nuevas elecciones en Israel.

"Netanyahu está impidiendo una verdadera victoria sobre Hamas"

Ese es el prinipal argumento que dio Benny Gantz, líder de la oposición para renunciar como vice primer ministro del gobierno de unidad ante la guerra contra Hamas. Hace tres meses, le había anticipado a Netanyahu que se iría del gobierno en 8 de junio si no se cumplía el doble objetivo de eliminar el poder de fuego de Hamas y recuperar a todos los rehenes tomados en octubre del año pasado.

Gantz es la cabeza del partido "Resiliencia para Israel" que creó en el año 2018. En los últimos años, Israel estuvo signado por la inestabilidad política. Netanyahu tuvo en el poder de manera continua entre 2009 y 2021. Pero en ese año, inició su quinto período marcado por las denuncias de corrupción. Por lo que en Israel hubo elecciones cada año y nunca se pudo formar una mayoría clara. Incluso entre 2021 y 2022 estuvo en la oposición. Pero en 2022 volvió al poder. Cuando se produce el ataque de Hamas en el territorio israelí, Netanyahu formó un gobierno de unidad para la guerra.

Benny Gantz, se unió y asumió como Viceprimer ministro. Pero al entender que la guerra se extiende sin remedio y sin alcanzar los objetivos definidos, renunció y puso en una situación todavía más incómoda a Benjamín Netanyahu.

El primer ministro acusó el golpe de inmediato y en un mensaje por su cuenta de X, le pidió que reconsidere su decisión.

mensaje de netanyahu a Gantz.jpg El primer ministro le pidió a Gantz que retire su renuncia. (Foto: Cuenta de X de Netanyahu).

"Este es el momento de la unidad y no de la división. Debemos permanecer unidos dentro de nosotros mismos frente a las grandes tareas que tenemos por delante. Pido a Benny Gantz que no abandone el gobierno de emergencia. No renuncies a la unidad", es el pedido del primer ministro en problemas.

gantz y netanyahu en 2015.jpg En 2015, Gantz, jefe de las fuerzas militares de Israel, con el primer ministro Netanyahu. (Foto: Gentileza Jerusalem times)

Quien es Benny Gantz

Hizo una brillante carrera militar y llegó a lo más alto. Como General del ejército, llegó a ser ministro de defensa entre 2020 y 2022. A ese puesto llegó como lógico "ascenso" luego de haber sido del comandante de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) hasta el año 2015, las mismas que ahora llevan adelante la guerra contra Hamas.

En esa época tenía una muy buena relación con el primer ministro que - por su puesto, era Benjamín Netanyahu. En el año 2018, también comenzó a incursionar en la política. Creó el partido de la "Resilencia de Israel". Ganó prestigio entre la sociedad y en esos años de estancamiento político - 2020 a 2022, un acuerdo con el líder conservador (Netanyahu), los puso en una alianza por primera vez.

Luego se fue del gobierno que estaba en manos de Netanyahu cuando Hamas invadió el territorio israeló en octube de 2023. Cuando el primer ministro le declaró la guerra lo volvió a convocar a Gantz para un gobierno de todos los sectores políticos de Israel unidos. Gantz, pasó a ser el número 2 del gobierno.

gantz pide elecciones.jpg Benny Gantz, al renunciar al gobierno de coalición le pidió convocar nuevamente a elecciones. (Foto: Gentileza Times of Israel)

Netanyahu, cada vez más solo

El primer ministro de Israel arrastra tres denuncias de corrupción de su paso anterior por el gobierno. Su valoración por parte de la opinión píblica venía en picada hasta el ataque de Hamas. Allí, el sentimiento nacionalista afloró e hizo posible ese gobierno de unidad. Pero con el paso del tiempo, los objetivos definidos por el primer ministro no se han cumplido. La presión contra Netanyahu tiene un frente interno y otro externo.

Los Estados Unidos buscan un urgente "alto el fuego" pero chocan con la intansigencia del primer ministro. Joe Biden, la semana pasada dio a entender que Netanyahu "extiende" el conflicto con Hamas porque su frente interno es súmamente débil en Israel.

La misma fala de resultados criticó el ministro de Defensa, Yoav Galant, sobre el manejo de la guerra y los ataques sobre Gaza decididos por Netanyahu. Por todos estos motivos, Benny Gantz decidió recuperar su identidad política y abandonar el gobierno. Además, dejó una bomba política. Al anunciar su renuncia, Gantz le pidió a Netanyahu que convoque a elecciones generales. Una vez más, sería la 5 en 7 años.

La guerra con Hamas y la durísima situación de los gazatíes en la franja continúa, pero ahora, la política interna israelí le suma un problema gravísimo al poder muy cuestionado de Benjamín Netanyahu.