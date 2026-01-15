En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Protestas
Protestas

Sigue el estallido social en Irán: la amenaza bélica de Trump y el nuevo número de muertos

El presidente estadounidense mide sus próximos pasos y eso hizo que se reabriera el espacio aéreo sobre Irán. En tanto siguen las protestas en las calles de Teherán y otras ciudades. El canciller de ese país dijo que hace 4 días que no hay violencia y minimizó el número de fallecidos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Trump dijo que sigue minuto a minuto la situación en Irán y no descarta una intervención militar. (foto: A24.com)

Trump dijo que sigue minuto a minuto la situación en Irán y no descarta una intervención militar. (foto: A24.com)

La situación en Teherán y otras ciudades de Irán sigue siendo de una profunda agitación y protestas que reciben una violenta represión del régimen islamista. Es el peor momento para el poder que mantienen los fundamentalistas musulmanes desde su acceso al poder tras la revolución de 1979.

Leé también Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos y sus aliados si Washington interviene en respaldo de las protestas
Mientras continúan las protestas en Irán, Estados Unidos retiró a su personal del a base aéres de Qatar. (Foto: Reuters).

En Irán continúa una grave crisis interna y geopolítica marcada por protestas masivas contra el régimen clerical, que comenzaron a fines de diciembre de 2025 por la creciente crisis económica y la represión de derechos civiles.

Organizaciones de Derechos Humanos estiman que miles de iraníes han muerto y decenas de miles han sido detenidos en distintas ciudades del país, con informes no oficiales que hablan de cifras superiores a 3.400 muertos en las últimas semanas. El gobierno iraní cerró temporalmente su espacio aéreo en medio de la tensión, lo que generó alarma internacional y desvíos de vuelos comerciales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) programó una sesión de emergencia para abordar la situación, mientras que líderes regionales piden moderación y evitan una escalada militar. La respuesta internacional es intensa, con reacciones encontradas. Irán rechaza con fuerza cualquier interferencia extranjera y considera las declaraciones de Washington como una violación de su soberanía. Al mismo tiempo, diversas potencias del G7 han advertido sobre posibles sanciones adicionales si la represión continúa.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido un papel central en las últimas declaraciones internacionales. En un giro reciente, Trump afirmó que había recibido "reaseguros importantes" de que las ejecuciones de manifestantes en Irán se habían detenido tras amenazas previas de acción militar, aunque no ofreció detalles verificables y sostuvo que seguirá evaluando la situación. Sus comentarios provocaron reacciones mixtas en los mercados globales, con una baja significativa en los precios del petróleo ante la percepción de menor riesgo inmediato de conflicto.

Trump ha recomendado cautela, pero no descartó opciones militares, manteniendo abierta la posibilidad de una futura respuesta si Irán reanuda la violencia contra civiles o ejecuta detenidos. El espacio aéreo iraní volvió a abrirse tras las palabras un poco más cautas del presidente de Estados Unidos.

Embed

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Irán Protestas Violencia Muertes Donald Trump
Notas relacionadas
El Gobierno le pidió a los argentinos no viajar a Irán y declaró organización terrorista a la "Hermandad Musulmana"
Irán cerró su espacio aéreo ante la escalada de tensión con Estados Unidos
Caos en Irán con más de 2.700 muertos: cuál es el motivo de las violentas protestas populares

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar