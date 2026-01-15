Sigue el estallido social en Irán: la amenaza bélica de Trump y el nuevo número de muertos

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido un papel central en las últimas declaraciones internacionales. En un giro reciente, Trump afirmó que había recibido "reaseguros importantes" de que las ejecuciones de manifestantes en Irán se habían detenido tras amenazas previas de acción militar, aunque no ofreció detalles verificables y sostuvo que seguirá evaluando la situación. Sus comentarios provocaron reacciones mixtas en los mercados globales, con una baja significativa en los precios del petróleo ante la percepción de menor riesgo inmediato de conflicto.

Trump ha recomendado cautela, pero no descartó opciones militares, manteniendo abierta la posibilidad de una futura respuesta si Irán reanuda la violencia contra civiles o ejecuta detenidos. El espacio aéreo iraní volvió a abrirse tras las palabras un poco más cautas del presidente de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...