Tensión en Medio Oriente: Israel atacó en Qatar presuntos blancos de Hamas

Tensión en Medio oriente

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que este tipo de ataques puede allanar el camino para el fin inmediato de la guerra en Gaza. Habló de un "ataque quirúrgico y de precisión, contra los feroces líderes de Hamás en Doha". Sin embargo, el hecho de haber atacado a un tercer país despertó de inmediato una oleada de rechazo.

“Esta guerra puede terminar de inmediato, porque ya hemos hecho algo: aceptamos los principios que el presidente Trump estableció para poner fin a la guerra. Esos principios incluyen la liberación inmediata de todos nuestros rehenes y los demás principios que Israel estableció para poner fin a la guerra”, dijo el premier Israelí. Es lo que se especula sobre la postura de Hamas pese al ataque, en el que, no se confirmó aún, sus líderes habrían salvado la vida.

Aviso a la Casa Blanca

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamas en Doha, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Pero la reacción total en la región es demasiado temprana para evaluar. Aunque hay señales de momentos complejos en los próximos días. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, condenó el ataque de Israel contra Hamás en Catar, que califica de "acto criminal" en una conversación que mantuvo con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

Por supuesto que el país agredido, reaccionó rápidamente contra los bombardeos israelíes. Qatar condena lo que describe como un "cobarde" bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamas.

Qatar ha jugado un papel de mediador, junto con Turquía y Egipto en la guerra entre Hamas e Israel que ya lleva casi dos años. Tiene una relación de aliado con Irán, pero también con Arabia Saudita. Con la Casa Blanca mantiene una relación constante y tanto con Biden como con Trump, los secretarios de estado norteamericanos viajan fecuentemente a Doha para hablar con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

